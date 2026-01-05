A télies útviszonyok miatt egyes autóbuszjáratok hosszabb menetidővel közlekednek Tolna és Baranya vármegye egyes területein és a keleti országrész déli útjain – közölte a MÁV-csoport hétfő este.

A vállalat a Mávinformon azt írta, hogy Tolna vármegyében Szekszárd, Dombóvár és Bonyhád térségében, Baranyában pedig Pécs, Komló és Szigetvár térségében, valamint a Mecsek területén kell elsősorban késésekre, fennakadásokra számítani.

A rossz útviszonyok miatt egyes autóbuszok Baranya vármegyében nem érintik Magyarsarlós települést, Vas vármegyében pedig Narda (Kisnarda) autóbuszforduló megállót és Orfalu települést.

Hevesben a gyöngyösi autóbuszállomásról induló buszjáratok csak a mátraházai autóbuszfordulóig közlekednek.

Az időjárási viszonyok várhatóan rosszabbodnak, így jelentősebb késésekre, fennakadásokra lehet számítani, írták a közleményben.