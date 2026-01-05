időjáráshóesésmáv-csoport
Belföld

A havazás miatt országszerte több helyen jelentősen késhetnek a buszok

admin Dienes Gábriel
2026. 01. 05. 19:07

A télies útviszonyok miatt egyes autóbuszjáratok hosszabb menetidővel közlekednek Tolna és Baranya vármegye egyes területein és a keleti országrész déli útjain – közölte a MÁV-csoport hétfő este.

A vállalat a Mávinformon azt írta, hogy Tolna vármegyében Szekszárd, Dombóvár és Bonyhád térségében, Baranyában pedig Pécs, Komló és Szigetvár térségében, valamint a Mecsek területén kell elsősorban késésekre, fennakadásokra számítani.

A rossz útviszonyok miatt egyes autóbuszok Baranya vármegyében nem érintik Magyarsarlós települést, Vas vármegyében pedig Narda (Kisnarda) autóbuszforduló megállót és Orfalu települést.

Hevesben a gyöngyösi autóbuszállomásról induló buszjáratok csak a mátraházai autóbuszfordulóig közlekednek.

Az időjárási viszonyok várhatóan rosszabbodnak, így jelentősebb késésekre, fennakadásokra lehet számítani, írták a közleményben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Leállt az OTP alkalmazása, nem lehet utalni sem
Magyar Péter szerint ha nyer a Tisza, alkotmányos puccsot követhet el a hatalom
Kolumbiai elnök Trumpnak: Ha őrizetbe vesznek, azzal elszabadítják a jaguárt az emberekben
Gálvölgyi János: Hatalmas arány- és szereptévesztés, ha a miniszterelnöknek attól lesz szívinfarktusa, hogy kiesünk egy pótselejtezőből
Véget ért az a korszak, amikor a magyar történelem önmagában érdekes lehetett a világ számára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik