Operatív törzset állított fel a kormány a hóhelyzet miatt

Hétfő délután rászakadt a hó az országra, a hóréteg vastagsága több helyen a 40 centimétert is meghaladhatja. A hét második felében ónos esőre is számítani lehet, és akár mínusz 15 Celsius-fok is lehet: arról, hogy melyik országrészben mikor és milyen intenzitású hóesés várható, az alábbi cikkünkben írtunk.

A helyzet miatt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arról tájékoztatott, hogy

a katasztrófavédelem felkészült központi és vármegyei operatív törzsek működtetésére, amelyek indokolt esetben koordinálják a téli időjárással kapcsolatos beavatkozásokat.

A kormány később közölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter r vezetésével Operatív Törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására. Az Operatív Törzs tagjai között szerepel a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügy Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV – Volán csoport vezető munkatársai.

Hétfő délután az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) is azt közölte, hogy a mentők készen állnak.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közölte, hogy a tél legkeményebb napjai előtt állunk: jelenleg az országos közúthálózaton, a gyorsforgalmi utakon és a vasútvonalakon nincs a havazás miatt rendkívüli esemény és elzárt település sincs az országban azzal együtt, hogy az ország déli felében, valamint a Nyugat-Dunántúlon szinte mindenhol havazik. A tárca közölte azt is, hogy a MÁV felkészült, az aktuális közlekedési helyzetről pedig naprakész tájékoztatást ígértek.

Eközben

a Budapesti Közművek arra kéri az autósokat, hogy a következő napokban válasszák a közösségi közlekedést és kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak.

Arra kérték továbbá az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra. Fontosnak nevezték, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban részt vevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.