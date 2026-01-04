- Trump: Megtehetjük ezt megint, senki nem állíthat meg minket
- Marco Rubio: a kubai kormány is hatalmas problémát jelent
- A demokrata kongresszusi vezető szerint Trump félrevezette őket Venezuela kapcsán
- Trump körül máris Grönland elfoglalásáról fantáziálnak, ami nem tetszik a dánoknak
- Lattmann Tamás: Nem felel meg a nemzetközi jognak, hogy egy ország a hazájában elfogja egy másik ország államfőjét
- Orbán Balázs: A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott
- Órákra lezárták a légteret Görögország felett
- Jövő héten több hullámban jön a havazás, akár -19 fok is lehet
- Hatos lottó: itt vannak a vasárnapi nyerőszámok
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.04.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!