A nap legfontosabb hírei – 2026.01.04.

24.hu
2026. 01. 04. 21:40
  • Trump: Megtehetjük ezt megint, senki nem állíthat meg minket
  • Marco Rubio: a kubai kormány is hatalmas problémát jelent
  • A demokrata kongresszusi vezető szerint Trump félrevezette őket Venezuela kapcsán
  • Trump körül máris Grönland elfoglalásáról fantáziálnak, ami nem tetszik a dánoknak
  • Lattmann Tamás: Nem felel meg a nemzetközi jognak, hogy egy ország a hazájában elfogja egy másik ország államfőjét
  • Orbán Balázs: A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott
  • Órákra lezárták a légteret Görögország felett
  • Jövő héten több hullámban jön a havazás, akár -19 fok is lehet
  • Hatos lottó: itt vannak a vasárnapi nyerőszámok

A demokrata kongresszusi vezető szerint Trump félrevezette őket Venezuela kapcsán
Akár 10 centi hó és tartós ónos eső – figyelmeztetést adtak ki hétfőre
Elvesztették az eltűnt személy nyomát a Pest vármegyei kutatók, majd a keresés végén jött a hír, ami mindent megmagyarázott
Kémek Venezuelában, a rejtekhely másolata és 150 harci repülő – így rabolták el Nicolás Madurót
