Trump körül máris Grönland elfoglalásáról fantáziálnak, ami nem tetszik a dánoknak

Katie Miller, a Trump-adminisztráció korábbi tisztviselője és Stephen Miller, Donald Trump jelenlegi tanácsadójának felesége még tegnap tett ki egy olyan képet Grönlandról, amelyen a sziget az amerikai zászlóval van beborítva. A poszthoz Miller csak annyit írt: Hamarosan – írja az artictoday.com.

A cikk szerint a kép gyorsan terjedt az Egyesült Államokban. Ugyanakkor a posztot nem kísérte semmilyen politikai nyilatkozat vagy hivatalos bejelentés. Megjegyzik, hogy Miller korántsem marginális figura. Donald Trump első adminisztrációja alatt vezető kommunikációs posztokat töltött be. A kormány óta Katie Millerre azért figyelnek, mert megjegyzéseit a „Trump-világ gondolkodásmódjával összhangban lévőnek vagy azt tükrözőnek értelmezik”.

A bejegyzésre egyébként Jesper Møller Sørensen, Dánia egyesült államokbeli nagykövete is reagált. A washingtoni dán nagykövetség hivatalos közleménye újra közzétette Miller képét, és hangsúlyozta: „elvárjuk a Dán Királyság területi integritásának teljes tiszteletben tartását”.

Szombat reggel egy katonai akció keretében elrabolták a venezuelai elnököt és feleségét. Nicolas Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva, és bíróság elé akarják állítani. Trump ráadásul azt mondta nemrég: Trump: megtehetjük ezt megint, senki nem állíthat meg minket.