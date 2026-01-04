Rádiófrekvenciákat érintő, ennél konkrétabban meg nem nevezett problémák miatt lezárták a légteret Görögország felett, írja a Reuters a görög állami tévére és az ország légügyi hatóságára hivatkozva.

Az ország repülőterein felfüggesztettek minden induló járatot, és landolni sem lehet a légikikötőkben. A korlátozás helyi idő szerint vasárnap reggel 9 órakor kezdődött.

Az athéni Eleftherios Venizelos reptér megtelt várakozó utasokkal időközben.

A Görögországba érkező reptereket szomszédos országokba, többségében Törökországba irányították át.

A légtérzár jelen állás szerint helyi idő szerint 16 óráig van érvényben, de ez bármikor változhat bármilyen irányban.

A Tudásmorzsák a repülésről nevű szakmai Facebook-oldal szerint a légiforgalmi irányítás rádiórendszere némult el, és fennakadások vannak a telefonos kommunikációban is.

A posztban azt írják, „műszaki szemmel nézve valószínűleg valamelyik telekommunikációs szolgáltató lehet a probléma gyökere, hiszen a radaradatok, a légiforgarmi irányítás MFC és QSIG telefonvonalai, valamint a rádióállomások elérése is bérelt vonalakkal lehetséges – igaz, ezek általában redundánsak. De az is elképzelhető, hogy az athéni irányítóközpontban történt valami komoly hálózati galiba, ami leállította az adatcserét.”