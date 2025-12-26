- Zelenszkij azt mondja, vasárnap találkozik Trumppal. Az ukrán elnök szerint közel a befejezés. Az oroszok arról is titkolóznak, hogyan és miről – de ők is tárgyalnak az amerikaiakkal.
- Londoni elemzők újraszámolták: az USA gazdaságát megelőző Kínát is meg fogják előzni. 2100-ra nem lesz európai ország a dobogón.
- Feljutottak a Nyugati pályaudvar tetejére szelfizni, keresik őket. Olvasónk küldte a felvételt, a MÁV nem lelkes.
- Már Ferihegyen van az új magyar légitársaság óriásgépe. Egy Boeing teherszállító, fajtájából az első Európában.
- Krasznahorkai Lászlóról, Kapu Tiborról és magyarokat mentő külföldiekről is beszélt Sulyok Tamás karácsonykor
- „Le akartak beszélni, hogy bemenjek a Partizánba.” Magyar Péter Szily Nórának adott interjút.
- USA-légicsapás Nigériában: „Erőteljes és halálos csapás a terrorista söpredékekre”. Nigéria is tudott róla, sőt.
A nap legfontosabb hírei – 2025. 12. 26.
Az amerikai védelmi minisztérium X-oldalán közzétett videóból
