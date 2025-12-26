Négy, fekete körvonalú alak látható a budapesti Nyugati pályaudvar épületének tetején azon a videón, amelyet olvasónk juttatott el a szerkesztőséghez, egy másik felvételen szelfipózban tartanak egy telefon méretű tárgyat és ennek megfelelően is fordulnak az eszköz felé. A felvételeken a Váci út eleji parkoló felől, oldalról látható az épület, amelynek tetejére olvasónk elmondása szerint az oldallétrán keresztül jutott fel a társaság, akik integettek is a lenti járókelőknek.

Az olvasónk által december 23-a estére datált felvétellel megkerestük az épületet fenntartó MÁV Zrt.-t is, akiknek kommunikációs igazgatósága az alábbi válasszal értékelte a videót:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vasútüzem területén lévő épületek tiltott helyeire bemenni, felmászni életveszélyes és tilos! A videón látottakból csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lett tragédia.

Levelükben hozzátették: az esetet vizsgálják, és rendőrségi feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.