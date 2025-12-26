Európai idő szerint pénteken délelőtt közzé tett X-bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról ír: közvetítőinek egyike, Rusztem Umerov korábbi védelmi miniszter egy tető alá hozott, újabb Zelenszkij-Trump találkozóról számolt be.

Egy napot sem vesztegetünk el. (…) Sok minden még újév előtt eldőlhet

– áll a bejegyzésben.

Már a hétvégén, Zelenszkij szerint vasárnap

A CNN már azt is közzé tette, hogy a találkozó vasárnap (az évben még egyetlen ilyen nap van, december 28-áról van szó) valósulhat meg, tudósításuk szerint maga Zelenszkij beszélt erről újságíróknak pénteken, Kijevben, helyszínül Floridát jelölve meg. Mint megjegyzik, a találkozó időpontját és tényét sem erősítette még meg az amerikai fél. A The New York Times „erről a hétvégéről” ír az elnökre hivatkozva.

Ugyancsak az ukrán elnök pénteki személyes közléséről számol be a Guardian is, akik szerint az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák és az újraépítés jelentik a fő kérdéseket, a mostanra 20 pontosra sűrített béketerv pedig „90%-ban kész”.

Az oroszok is folytatják a tárgyalásokat, de titok, hogyan

A Kreml és a Fehér Ház is megállapodott az ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásáról – jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságírók előtt pénteken Moszkvában.

Elmondta, hogy Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott beszámolt Vlagyimir Putyin államfőnek az előző hétvégén az Egyesült Államokban folytatott tárgyalásainak eredményeiről, és „az információt kielemezték”. Peszkov közölte, hogy Putyin elnök megbízásából kapcsolatfelvétel történt az orosz és az amerikai kormányzat képviselői között, az orosz felet Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója képviselte, az amerikai oldalon „több beszélgetőpartner volt”.

Megállapodtak a párbeszéd folytatásról

– jelentette ki Peszkov. Megismételte, hogy a Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit. „Továbbra is úgy véljük, hogy jelenleg ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala negatívan befolyásolhatja a tárgyalási folyamatot” – mondta.

Arról csütörtökön írtunk, hogy Dmitrij Peszkov akkori szavai szerint nincs a tervek között személyes kapcsolatfelvétel amerikai kollégájával a háborút kezdeményező Vlagyimir Putyin orosz elnök részéről.