Karácsony ünnepének fényében még jobban kirajzolódik az összetartozás fontossága, az emberi kapcsolatok mélysége – hangoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebook-oldalán péntek este megjelent karácsonyi beszédében, amelyet az MTI foglalt össze, és mi rövidítve közlünk.

Kiemelt helyen szerepeltek a közösségek

Az elnök emlékeztetett, hogy „az év során számtalanszor megéljük azt, hogy a közösségeinkhez tartozni jó dolog, a közösség örömében osztozni páratlan élmény, személyes nehézségeinkben pedig a közösség összetartása adhat vigasztalást”. Hangsúlyozta: „ráérezhetünk, hogy nyitott és élettel teli lelkülettel mi magunk is mindent szebb színben fogunk látni: a környezetünket, a családtagjainkat, a diák- és munkatársainkat, a nemzetünket”, majd úgy folytatta: „és azokat is könnyebben elviseljük majd, akik nehézzé teszik napjainkat”.

A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy Magyarország és az egész világ tele van nagyszerű emberekkel, pontosabban olyanokkal, akiket cselekedeteik, hozzáállásuk tesznek igazi példaképekké. „Számtalanszor lehettem tanúja annak, hogy a magyar emberek milyen önzetlenül fáradoznak családjukért, a rájuk bízottakért, kortársaikért” – részletezte az államfő. Sulyok Tamás köszönetét fejezte ki „katonáinknak, rendőreinknek, akik a haza, illetve a jogrend védelmét biztosítják, a bíráknak, ügyészeknek, ügyvédeknek, az egész jogászságnak, akik a jog uralma felett őrködnek. Köszönet illeti a közösségeink testi és lelki egészsége fölött őrködő orvosokat, egészségügyi és szociális dolgozókat, és ugyanígy a családjaink és nemzetünk jövőjét jelentő gyermekeink felelős pedagógusait, nevelőit” – sorolta.

Görög és spanyol szereplője is volt a beszédnek

Kitért arra is: „nagyrabecsüléssel tekinthetünk tudósainkra és kutatóinkra, a tudományos és szellemi élet terén szolgálatot vállalókra, köztük a megannyi idei kitüntetettre, akár az idei Nobel-díjasunkra, Krasznahorkai László íróra, akár sok más díjazottra, és mindazokra, akik az elismerő tapsoktól távol, csendben dolgoznak”.

Mindannyian büszkék lehetünk Kapu Tibor lenyűgöző küldetésére; örömmel tölthetnek el újabb és újabb sportsikereink; művészeink, népművészeink, hagyományőrzőink határon innen és túl maradandó értéket teremtenek – sorolta.

Felidézte, hogy az ősszel a köztársasági elnök érdemérmével tüntetett ki egy görög és egy spanyol állampolgárt, akik a tengerből mentettek ki egy kilátástalan messzeségbe sodródó, kimerült magyar turistát és a lányát. Vélekedése szerint ez az eset is rámutat, hogy akár ismeretlen emberektől is számíthatunk segítségre, a jó, a szép, a béke minden emberben ott lakik, és mindenki egyaránt vágyhat is rá, ha képes a mindennapokban, minden embertársában és önmagában a teremtés csodáját megismerni. „Azt a csodát, amit a karácsony üzen nekünk immár több mint kétezer éve: hogy a jó örökre közénk született” – hangoztatta.

A köztársasági elnök – aki elődei hagyományait megszakítva az újév helyett a karácsonyra reflektál – ünnepi gondolatai tavaly is a közösségek fontossága körül forogtak, amelyeket itt olvashatnak újra.