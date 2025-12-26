Már Ferihegyen van az új magyar légitársaság óriásgépe

Egy évvel azután, hogy furcsa körülmények között engedélyhez jutott a Hungary Airlines, december 25-én az új magyar légitársaság csomagszállításra átalakított Boeing gépe is megérkezett a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre – írja az Airportal.hu.

A szakportál beszámolója szerint az Európa első Big Twin áruszállítójának számító repülőgép pár napon belül a rendes napi működését is megkezdheti.

A szóban forgó óriásgép egészen pontosan egy Boeing 777-300ERSF típusú légijármű, amiről a Világgazdaság cikke szerint több nyilvánosan elérhető bejegyzés is megjelent már a közösségi médiában.

Eddig 4600 órát repültek a Hungary Airlines gépei

Az Airportal felidézte, hogy a Hungary Airlines nagyjából egy évvel ezelőtt szerezte meg a légijármű-üzembentartási engedélyét (AOC) és az ehhez kapcsolódó működési engedélyét.

A légitársaság gépei az elmúlt egy évben mintegy 13 ezer tonna árut szállítottak, és több mint 4600 órát repültek. A társaság pedig sikeresen túljutott három magyar hatósági auditon és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség egyik ellenőrzésén is.

A Hungary Airlines kezdetben heti három járatpárt indított Budapest és Hongkong között, majd áprilistól ez a szám négyre emelkedett. A légitársaság augusztusban a Kína kontinentális részére történő üzemeléshez szükséges engedélyt is megszerezte az ország polgári légi közlekedési hatóságától. Így szeptembertől már heti ötször járnak a cég Airbus A330F típusú gépei Csengcsou és Budapest között. Az útvonal a cég közlése szerint rekordszintű forgalmi adatokat produkál.

Óriás teherszállító érkezett Ferihegyre

A Hungary Airlines november végén vette át, majd december elején állította forgalomba a FlyMeta és az Air Atlanta együttműködésében elkészült, Európában elsőként szolgálatba álló, Big Twin névre keresztelt Boeing 777-300ERSF típusú teherszállító repülőgépet.

A 9H-JJB lajstromjelű, eredetileg utasszállítónak gyártott, majd cargo célokra átalakított gép december 25-én, a kora reggeli órákban érkezett meg Budapestre. A tervek szerint néhány napon belül megkezdi üzemelését a ferihegyi bázisról. A Big Twin december végén még egy hongkongi fordulót teljesít, ezt követően pedig január elejétől rendszeres járatokat közlekedtet Hangcsou és Budapest között.

A GE90-es hajtóművekkel felszerelt repülő egy tonnányi szállított áru esetében akár 21 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint a korábbi, négy hajtóműves típusok. A fő fedélzeten 47 szabványos palettapozíció áll rendelkezésre, ami tízzel meghaladja a gyárilag teherszállítónak épített 777F kapacitását, és nyolccal többet kínál a 747-400F-hez képest.

A repülőgép további előnye, hogy a fő fedélzet hőmérséklete szabályozható, így alkalmas hőérzékeny és romlandó áruk, gyógyszerek, valamint élő állatok szállítására is. A típus a jelenleg Boeing 747-esekkel kiszolgált cargojáratok mintegy 95 százalékát képes kiváltani.

A magyar állam is felsejlik a Hungary Airlines tulajdonosi hátterében

A Világgazdaság cikke szerint a vállalat 2024 áprilisában vette fel a Hungary Airlines Kft. nevet. A cég évek óta aktív szereplője a Kína és Magyarország közötti légi áruszállításnak: korábban Universal Translink Airline Hungary Kft. (UTA), majd rövid ideig Hungary Cargo Airlines Kft. néven működött. Székhelye a Budapest Airport Cargo City területén található.

A társaság többségi tulajdonosa – 50 százalékot meghaladó részesedéssel – a Magyarországon élő, feltehetően magyar állampolgársággal is rendelkező kínai üzletember, Vu Csiang. A gazdasági lap a cégjegyzékben szereplő adatokra hivatkozva azt írja, hogy a vállalatnak két kisebbségi tulajdonosa is van: a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd., valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonban lévő Air Hungary Szolgáltató Zrt.

Érdekesség, hogy egy rövid ideig felmerült a személyszállítás lehetősége is: 2024 novemberének végén a Hungary Airlines elnöke, Po Tuan szándéknyilatkozatot írt alá Boeing 737 MAX utasszállító repülőgépek beszerzéséről az amerikai gyártóval. A hírt közlő kínai sajtóorgánum azonban később eltávolította a tudósítást.