Már 2028-ra megelőzi a világ mostani harmadik legnagyobb gazdaságát, Németországot Indiáé, és 2100-ra ők lesznek a világ legnagyobbja – adott ki 15 éves prognózist az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR), amelyet az MTI ismertet.

A GDP alapú, dollárban számolt, pénteken megjelent rangsorban 90 ország szerepel. Az intézet szerint 2040-ig nem kell aggódnia az USA-nak, a következő másfél évtizedben várhatóan az Egyesült Államok marad a világ legnagyobb gazdasága. A CEBR londoni elemzői több korábbi WELT-előrejelzésben még azt valószínűsítették, hogy Kína a 2030-as évtized végére a világ legnagyobb gazdasága lesz, a második helyre szorítva vissza azUSA-t. A pénteken bemutatott idei prognózis szerint azonban a legutóbbi növekedési előrejelzések azt valószínűsítik, hogy Kína csak a jelenlegi előrejelzési távlat vége után, 2045-re előz a csúcson.

A WELT 2026-ot összeállító elemzők ennek okai között kiemelik, hogy a kínai ingatlanpiaci stresszhelyzet továbbra is nyomást gyakorol a gazdaság egészére, és ehhez lanyha hazai fogyasztási kilátások társulnak. Ebben a környezetben a CEBR közgazdászai azzal számolnak, hogy jóllehet a kínai gazdaság növekedése rövid távon erőteljes marad, valószínűtlen azonban, hogy Kína visszanyeri a világgazdasági növekedés domináns hajtóerejeként korábban betöltött szerepét.

A WELT 2026 prognózis szerint India is egyértelműen globális gazdasági erőcentrummá kezd válni. A CEBR pénteken bemutatott távlati előrejelzése szerint az indiai hazai össztermék 2028-ban átlépi az 5 ezer milliárd dollárt – ezzel megelőzi Németországot –, 2036-ban eléri a tízezer milliárd dollárt, és az évszázad végére, vagyis 2100-ig India lesz a világ legnagyobb gazdasága.

A limitált időtáv miatt arra nincs előrejelzés, pontosabban mikor zajlik le az Ázsián belüli hangsúly-eltolódás. A jelenleg az 55. legnagyobbnak számító magyar gazdaságot előbb az 57., majd 2040-re az 59. helyre látják visszaesni, Új-Zéland, Görögország és az ezen időtávon végig fix 58. helyre jósolt Ukrajna mögött, de eggyel Marokkó előtt.