Szén-monoxid-mérgezés, kigyulladt adventi koszorú, ereszbe szorult macska – 179-szer riasztották a tűzoltókat szenteste

179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség szenteste a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Mint írták, december 24-én 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, 30 lakóház égett. 132 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották őket. 7 esetben szén-monoxid miatt, két alkalommal pedig állatmentés miatt avatkoztak be.

4:11-kor Százhalombattán egy nyolcvan négyzetméteres családi ház padlástere égett tizenkét négyzetméteren a Szent László úton. A lángokat a tűzoltók megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz költözött.

Hajnali ötkor kigyulladt egy épület Hajdúszováton, a József Attila utcában. Egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűz. A tűzben egy idős nő életét vesztette.

Délelőtt tíz körül kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy markológép Dunaföldváron, a 61-es főút 1-es kilométerszelvényénél. Az oltás ideje alatt félpályán haladt a forgalom.

11:20-kor egy százharminc négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és padlástere égett Ónodon, a Szent István utcában. A tűzoltók a tetőborítást megbontva oltották el a lángokat, a födém több helyen beszakadt. Az épület lakhatatlanná vált, a ház öt lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.

Este negyed hétkor Győrzámolyon, a Rákóczi úton egy látványkandallóból kicsapó láng gyújtotta meg a közelében lévő dekorációt, környező bútorokat és televíziót. A tüzet az ott lakók a tűzoltók kiérkezése előtt meg tudták fékezni.

18:26-kor egy beépített szekrény égett hat négyzetméteren egy szegedi társasház harmadik emeleti lakásában, a Bihari utcában. A tűz a lakás bejárati ajtaját is érintette. A tűzoltók létrás járművel mentették ki az ott lakó idős nőt. Az oltás idejére tíz embernek kellett elhagynia az épületet, akik később hazamehettek.

Este háromnegyed nyolckor egy adventi koszorú okozott tüzet egy családi házban Püspökladányban, a Karcagi utcában. A koszorúról átterjedt a tűz egy kanapéra, amely három négyzetméteren égett. A lángokat a tűzoltók fékezték meg.

Este fél tízkor kigyulladt egy sorház egyik ötven négyzetméteres lakásának konyhája Esztergomban, a Táti úton. A lángok a padlásra és a szomszéd lakás tetejére is átterjedtek. A tűzoltók három gázpalackot hoztak ki az épületből. A lakás lakhatatlanná vált, öten rokonokhoz mentek.

Szén-monoxid miatt hét helyre is riasztották a tűzoltókat

Gáztűzhely miatt keletkezett szén-monoxid Biharugrán, Békéscsabán, Csepelen és a XIII. kerületben.

Hódmezővásárhelyen egy fürdőszobai vízmelegítő, Tataházán pedig egy gázkonvektor miatt keletkezett a mérgező gáz.

Kishartyánban, a Rákóczi úton egy családi ház garázsában, gázpalackról tárcsán húst sütöttek. Mivel nem volt biztosítva a szellőzés, a gázzsámoly lángja elhasználta a garázsban lévő oxigént, és szén-monoxid keletkezett. Két ember szenvedett mérgezést.

Több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltókra

Két gépkocsi ütközött össze kora este Algyőnél, a 47-es főúton. Tűzoltók emelték ki az utasokat a járművekből.

Letért a pályatestről, majd árokba hajtott egy gépkocsi az M5-ös autópályán Táborfalva térségében. A járműben csak a sofőr utazott, akit a tűzoltók emeltek ki.

Fának csapódott egy autó délután Győr és Győrújbarát között, a vezető a járműbe szorult, a tűzoltók mentették ki.

Két autó ütközött össze este Szadán, a Dózsa György úton. Az egyik jármű vezetője ki tudott szállni, a másik autó sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.

Figyeljünk az idősekre

Szerencsen egy családi ház ereszcsatornájába szorult macskát mentettek ki a tűzoltók. Csepelen egy négyszintes társasház tetején található kéménybe madár szorult, amelyet sikeresen kiszabadítottak – írta a katasztrófavédelem.

Hozzátették azt is, hogy 23 esetben hívták a tűzoltókat olyan idős vagy beteg, egyedül élő emberekhez, akik napok óta nem adtak magukról életjelet, vagy az otthonukban elestek, és nem tudtak egyedül felkelni. Felhívták a figyelmet, hogy az ilyen esetek megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra. Ha azt tapasztaljuk, hogy nem reagál, vagy nem tudunk segíteni, hívjuk a 112-es segélyhívót.

Ahogy arról beszámoltunk, Rácalmáson egy férfi fegyverrel ment ki a temetőbe, a részletekről itt írtunk.