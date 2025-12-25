karácsonyriasztásszentestetűzoltók
Szén-monoxid-mérgezés, kigyulladt adventi koszorú, ereszbe szorult macska – 179-szer riasztották a tűzoltókat szenteste

2025. 12. 25. 09:50

179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség szenteste a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Mint írták, december 24-én 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, 30 lakóház égett. 132 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották őket. 7 esetben szén-monoxid miatt, két alkalommal pedig állatmentés miatt avatkoztak be.

  • 4:11-kor Százhalombattán egy nyolcvan négyzetméteres családi ház padlástere égett tizenkét négyzetméteren a Szent László úton. A lángokat a tűzoltók megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz költözött.
  • Hajnali ötkor kigyulladt egy épület Hajdúszováton, a József Attila utcában. Egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűz. A tűzben egy idős nő életét vesztette.
  • Délelőtt tíz körül kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy markológép Dunaföldváron, a 61-es főút 1-es kilométerszelvényénél. Az oltás ideje alatt félpályán haladt a forgalom.
  • 11:20-kor egy százharminc négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és padlástere égett Ónodon, a Szent István utcában. A tűzoltók a tetőborítást megbontva oltották el a lángokat, a födém több helyen beszakadt. Az épület lakhatatlanná vált, a ház öt lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.
  • Este negyed hétkor Győrzámolyon, a Rákóczi úton egy látványkandallóból kicsapó láng gyújtotta meg a közelében lévő dekorációt, környező bútorokat és televíziót. A tüzet az ott lakók a tűzoltók kiérkezése előtt meg tudták fékezni.
  • 18:26-kor egy beépített szekrény égett hat négyzetméteren egy szegedi társasház harmadik emeleti lakásában, a Bihari utcában. A tűz a lakás bejárati ajtaját is érintette. A tűzoltók létrás járművel mentették ki az ott lakó idős nőt. Az oltás idejére tíz embernek kellett elhagynia az épületet, akik később hazamehettek.
  • Este háromnegyed nyolckor egy adventi koszorú okozott tüzet egy családi házban Püspökladányban, a Karcagi utcában. A koszorúról átterjedt a tűz egy kanapéra, amely három négyzetméteren égett. A lángokat a tűzoltók fékezték meg.
  • Este fél tízkor kigyulladt egy sorház egyik ötven négyzetméteres lakásának konyhája Esztergomban, a Táti úton. A lángok a padlásra és a szomszéd lakás tetejére is átterjedtek. A tűzoltók három gázpalackot hoztak ki az épületből. A lakás lakhatatlanná vált, öten rokonokhoz mentek.

Szén-monoxid miatt hét helyre is riasztották a tűzoltókat

  • Gáztűzhely miatt keletkezett szén-monoxid Biharugrán, Békéscsabán, Csepelen és a XIII. kerületben.
  • Hódmezővásárhelyen egy fürdőszobai vízmelegítő, Tataházán pedig egy gázkonvektor miatt keletkezett a mérgező gáz.
  • Kishartyánban, a Rákóczi úton egy családi ház garázsában, gázpalackról tárcsán húst sütöttek. Mivel nem volt biztosítva a szellőzés, a gázzsámoly lángja elhasználta a garázsban lévő oxigént, és szén-monoxid keletkezett. Két ember szenvedett mérgezést.

Több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltókra

  • Két gépkocsi ütközött össze kora este Algyőnél, a 47-es főúton. Tűzoltók emelték ki az utasokat a járművekből.
  • Letért a pályatestről, majd árokba hajtott egy gépkocsi az M5-ös autópályán Táborfalva térségében. A járműben csak a sofőr utazott, akit a tűzoltók emeltek ki.
  • Fának csapódott egy autó délután Győr és Győrújbarát között, a vezető a járműbe szorult, a tűzoltók mentették ki.
  • Két autó ütközött össze este Szadán, a Dózsa György úton. Az egyik jármű vezetője ki tudott szállni, a másik autó sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.

Figyeljünk az idősekre

Szerencsen egy családi ház ereszcsatornájába szorult macskát mentettek ki a tűzoltók. Csepelen egy négyszintes társasház tetején található kéménybe madár szorult, amelyet sikeresen kiszabadítottak – írta a katasztrófavédelem.

Hozzátették azt is, hogy 23 esetben hívták a tűzoltókat olyan idős vagy beteg, egyedül élő emberekhez, akik napok óta nem adtak magukról életjelet, vagy az otthonukban elestek, és nem tudtak egyedül felkelni. Felhívták a figyelmet, hogy az ilyen esetek megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra. Ha azt tapasztaljuk, hogy nem reagál, vagy nem tudunk segíteni, hívjuk a 112-es segélyhívót.

Ahogy arról beszámoltunk, Rácalmáson egy férfi fegyverrel ment ki a temetőbe, a részletekről itt írtunk. 

