Magyar Péter: A dolog egyszerű. Orbán Viktor egy bűnöző

A dolog egyszerű. Orbán Viktor egy bűnöző. Aki nem tartja be a törvényeket és a bírósági döntéseket, az bűnöző. Aki mást arra bíztat, hogy ne tartsa be a törvényeket, vagy a bírósági ítéleteket, az szintén bűnöző – írta Magyar Péter Facebook-oldalán hétfő délután.

A Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz és a miniszterelnök éppen ezt teszi a Bors terjesztéséről hozott bírósági döntés kapcsán. „Nem tartják be a bíróság döntését, helyette a független bíróságot gyalázzák. Tehát Orbánék bűnözők” –vélekedett.

Habár a Bors terjesztését a bíróság megtiltotta, a Digitális Polgári Körök szegedi találkozóján egyébként mégis osztogatták a lapot, és a kormányközeli Mediaworks is folytatja a kézbesítését. Magyar Péter milliárdos kártérítési pert helyezett kilátásba. Az újságkihordók közben sorra tagadják meg az újság kézbesítését. Lázár János pedig úgy fogalmazott: „Milyen szerencse, hogy a magyar bírók azok függetlenek! Ezt azt jelenti, hogy csak a Tiszának nyalnak.”

A Tisza Párt elnöke most felvetette:

Vajon most próbálják megteremteni a precedenst, hogy miután elbukják a választásokat, nem fogják elfogadni a bíróság döntéseit?

Orbán 2017-ben: Tartsuk be a törvényeket, és nem lesz baj

Magyar végül Orbán Viktortól idézett 2017-ből, aki szerinte „akkor még nem rettegett a vereségtől, és úgy gondolta, hogy a törvényeket és a bírósági ítéletet be kell tartani”.

Akkor a miniszterelnök ezt mondta: “A magyar törvények egyértelműek, hogyha valaki nem tartja be a törvényeket, ahhoz mindenfajta szankciókat csatol a magyar jogrendszer, és azt vállalni kell annak, aki megsérti a törvényeket. Nézze, én egy szelíd ember vagyok, és a törvény nem arra való, hogy fenyegetőzzünk vele, a törvény a belátásra épül. (…) De ha már egyszer elfogadtuk, szabályosan, úgy, ahogy azt az alkotmány előírja, akkor mindannyiunkra vonatkozik, azokat be kell tartani. Mindenkinek azt mondom, tartsuk be a törvényeket, és nem lesz baj.”