Sorra tagadják meg az újságkihordók a Bors különszámának kézbesítését

2025. 12. 20. 19:58
A bíróság megtiltotta, ennek ellenére a kormányközeli Mediaworks továbbra is folytatja a lap terjesztését.

Újabb újságkihordó tagadta meg a kormányközeli Bors különszámának kézbesítését, amelyben a Tisza párt állítólagos adóemeléseiről írnak. A bács-kiskun megyei nő, Jánosi Mária két faluban, Tataházán és Mátételkén hordja szét a reklámújságokat. Néhány napja szóltak neki, hogy szentestéig minden postaládába be kéne dobnia a Bors különszámát. A nő az RTL Híradónak azt mondta: inkább gyújtósnak használná a lapot, minthogy kivigye.

Én ezt nem vagyok hajlandó kivinni, mert nem fogom hazugsággal tömni a két falu lakosságát. Dicsérték, hogy nagyon jól ég a kályhában. Valószínűleg ez lesz a sorsa

– mondta el a csatornának hozzátéve, akinek kell, annak odaadja, a többi a kályhába kerül.

Bár a kiadvány terjesztését a bíróság mától megtiltotta, a Digitális Polgári Körök szegedi találkozóján mégis osztogatták a lapot, és a kormányközeli Mediaworks is folytatja a kézbesítését. Magyar Péter milliárdos kártérítési pert helyezett kilátásba. A csatorna által megkérdezett médiajogász, Polyák Gábor szerint a kiadó jogsértést követ el, amiért kártérítést szabhatnak ki.

Cikkünk megjelenése után levelet kaptunk egy reklámújság kihordótól, aki szintén úgy döntött, hogy nem fogja kivinni a kiadványt.

 

Tegnap kaptuk meg a Borsot a többi reklámmal együtt. Rákérdeztem a cégre, azt mondta, hogy szerinte a tiltás csak egy sajtóhír, de tegyek belátásom szerint. Én nem kívánok jogi csűrcsavarok alanya lenni, úgy döntöttem, nem viszem ki a Borsot. Ha a cég nem fizeti ki, nem halok éhen, írd és mondd, szaros nettó kettő forint negyven fillért bukok minden egyes ki nem kézbesített példányon

– írta lapunknak.

A Tisza Párt vezetője szombati szegedi beszédében is kitért a Bors-botrányra:

Magyar Péter: Ki vagy te, Orbán Viktor? Hiszel te még egyáltalán valamiben?
A Tisza fővárosában, Szegeden tartotta idei utolsó nagy rendezvényét a Tisza Párt, Magyar Péterék gyűlését a határon túliak melletti kiállás határozta meg.

