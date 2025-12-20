Sorra tagadják meg az újságkihordók a Bors különszámának kézbesítését

Cikkünk frissült!

Újabb újságkihordó tagadta meg a kormányközeli Bors különszámának kézbesítését, amelyben a Tisza párt állítólagos adóemeléseiről írnak. A bács-kiskun megyei nő, Jánosi Mária két faluban, Tataházán és Mátételkén hordja szét a reklámújságokat. Néhány napja szóltak neki, hogy szentestéig minden postaládába be kéne dobnia a Bors különszámát. A nő az RTL Híradónak azt mondta: inkább gyújtósnak használná a lapot, minthogy kivigye.

Én ezt nem vagyok hajlandó kivinni, mert nem fogom hazugsággal tömni a két falu lakosságát. Dicsérték, hogy nagyon jól ég a kályhában. Valószínűleg ez lesz a sorsa

– mondta el a csatornának hozzátéve, akinek kell, annak odaadja, a többi a kályhába kerül.

Bár a kiadvány terjesztését a bíróság mától megtiltotta, a Digitális Polgári Körök szegedi találkozóján mégis osztogatták a lapot, és a kormányközeli Mediaworks is folytatja a kézbesítését. Magyar Péter milliárdos kártérítési pert helyezett kilátásba. A csatorna által megkérdezett médiajogász, Polyák Gábor szerint a kiadó jogsértést követ el, amiért kártérítést szabhatnak ki.

A Tisza Párt vezetője szombati szegedi beszédében is kitért a Bors-botrányra: