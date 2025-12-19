A Bors folytatja a „Tisza-adós” különszám terjesztését – Magyar Péter milliárdos kártérítési pert helyezett kilátásba

A Bors folytatja a Tisza Párt állítólagos adóterveiről szóló különszámának terjesztését – derül ki a kormánypárti bulvárlap közleményéből.

Amint Magyar Péter bejegyzése nyomán beszámoltunk róla, a Fővárosi Törvényszék pénteki végzésével megtiltotta a Bors propagandakiadványának terjesztését, melyet több mint 4 millió háztartásba akartak eljuttatni. A bíróság arra hivatkozott, hogy a Tisza által közzétett adótervek és a Mediaworks által bemutatott dokumentumok alapvetően eltérnek, így a kiadónak tudnia kellett, hogy közlései valótlanok. A bíróság szerint a nyilvánvalóan jogsértő tartalom széles körű terjesztése a Tiszát fenyegető kárnak minősül, amit a média szabadsága nem tesz lehetővé, ezért döntött ideiglenes intézkedésként arról, hogy megtiltja az ingyenes lap terjesztését.

Bors: Példátlan támadás a sajtószabadság ellen

A döntés után mind a Bors, mind Kocsis Máté azt közölte, hogy a végzést hozó törvényszéki bíró „neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.” A Fidesz frakcióvezetője arról nem írt, hogy személyesen győződött-e meg arról, hogy a valószínűsíthető adatlopás eredményeként kiszivárgott listán szerepel a Fővárosi Törvényszék bírájának a neve, vagy csupán készpénznek vette a kormánypárti bulvárlap sugalmazását. Mindenesetre arról, hogy a feltört Tisza Világ applikáció összes felhasználója az ellenzéki párt aktivistája lenne, nincs szó.

A Bors közleményben reagált a döntésre. A kormánypárti lap szerint Magyar Péter „újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen.” Mint írták, a szerkesztőség és a lapot kiadó Mediaworks

tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen.

Szerintük a bíróság egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel, a különszámba foglaltak vizsgálata és érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül volt partner abban, hogy a 2026-os választás egyik legfontosabb témájában a „társadalmi párbeszédet” lefojtsák.

A közlemény azzal zárul, hogy „a Bors különszámának terjesztője betiltásra vonatkozó döntést nem kapott. A különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik.”

Magyar: Azt gondolják, rájuk a bírósági döntések sem vonatkoznak

Mindezt Magyar Péter elképesztő és cinikus lépésnek tartja.

Orbán propagandistái most arra hivatkozva folytatják a hazug propagandakiadvány terjesztését, hogy ők nem tudnak a bíróság döntéséről. (…) Határozottan felszólítom a szennylap terjesztésével megbízott céget, a Medialog Zrt.-t, hogy azonnal függessze fel a propagandakiadvány terjesztését! Ha ezt nem teszik meg, milliárdos kártérítési perrel néznek szembe

– reagált a pártelnök, hozzátéve, kiderült, hogy Orbán Viktor és a propagandistái azt gondolják, rájuk már a bírósági döntések sem vonatkoznak.