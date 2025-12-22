helyi önazonosság védelmeamnesty international magyarországeurópai bizottság
Belföld

Az Amnesty panasszal fordult az EU-hoz a betelepülést furcsa feltételekhez kötő önkormányzati rendeletek miatt

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 12. 22. 16:02
Ivándi Szabó Balázs / 24.hu

Panasszal fordult az Európai Bizottsághoz a helyi önazonosság védelmére hivatkozó törvény és rendeletek miatt az Amnesty International Magyarország. A civilszervezet közleményében azt írja, arra kérték a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a törvényt és az az alapján hozott rendeleteket, valamint indítson kötelezettségszegési eljárást azért, hogy „jogsértő rendeletek ne korlátozhassák azt, hogy ki hol szeretne élni” .

Mióta a Navracsics Tibor által kidolgozott önrendelkezési törvényt elfogadta a parlament, már több önkormányzat is élt a jogszabály adta lehetőséggel, és furcsa feltételekhez kötötte a betelepülést:

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szeptemberben azt mondta, 3200 önkormányzatból huszonkilenc alkotott ilyen rendeletet, ami szerinte elenyésző szám. Az Amnesty lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írta, 2025 decemberében már 180 önkormányzat hozott ilyen rendeletet, amelyek olyan követelményeket támasztanak lakcímlétesítésre a betelepülőkkel szemben,

nagyobb arányban érintik hátrányosan a szegényeket és a roma származású embereket, ezért súlyos diszkriminációt valósítanak meg.

A törvény és az önkormányzati rendeletek az Amnesty szerint sértik az uniós jogot is, mivel korlátozzák az Európai Unión belüli személyek és tőke szabad mozgásának elvét, valamint sértik a jogbiztonság, az előreláthatóság és önkényesség tilalmának jogállamisági elveit.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Bocsika az angol miatt” – karácsonyi dalos kvízben szerepelt Rubint Réka, VV Merci, PSG Ogli és két Gáspár lány is
Az M0-son állnak a kamionok
Gaskó Balázs az alkoholizmusáról és köztévés időszakáról beszélt: Egyszer új főszerkesztő jött, előtte sminkes volt, én meg alig tudtam valakivel szakmáról beszélni
Lázár: Milyen szerencse, hogy a magyar bírók csak a Tiszának nyalnak
Meghalt Chris Rea
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik