Újlengyel polgármestere: Idejön messziről valaki, és 1800 ember életében változást szeretne elérni

Nemrég beszámoltunk arról, hogy több település – köztük olyanok, amelyeknek csökkent a lakossága az elmúlt években – már a helyi önazonosság védelméről szóló törvény (időközben megjelent) végrehajtási rendeletének közzététele előtt élt a betelepülés korlátozásának lehetőségével. Megkerestük a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot, hogy megtudjuk, a törvény előterjesztőjeként mit szólnak ehhez, valamint ahhoz, hogy

Taktaharkány legalább középfokú végzettséget vár el a betelepülőktől,

Kiskunhalason – a polgármester Facebook-bejegyzése alapján – a büntetett előéletű embereknek tiltanák meg a betelepülést,

Pélyen pedig az erőszakos bűncselekmény miatt büntetett előéletűek és a büntetőeljárás alatt állók sem létesíthetnének lakcímet.

(Elsőként Mezőkeresztes élt a jogszabály adta lehetőséggel, és elővásárlási jogot biztosított az önkormányzatnak, rendeletét azonban augusztus 1-jén vissza is vonta a képviselő-testület, miután a megyei kormányhivatal törvényességi felülvizsgálatot indított miatta.)

Rákérdeztünk a tárcánál, hogy összhangban van-e a helyi önazonosság védelméről szóló, júniusban elfogadott törvénnyel és az Alaptörvénnyel, ha iskolai végzettséghez és/vagy büntetlen előélethez kötik települések a betelepülést. A minisztérium válaszában szűkszavúan annyit írt: „A helyi önazonosság védelméről szóló törvény lényege, hogy az önkormányzatok bármikor élhetnek az autonómiájukkal. A törvény alkalmazása nem kötelező, és nem ad útmutatást sem arra, hogy milyen döntéseket hozzanak az egyes települések. Magyarország Alaptörvényét azonban mindenkinek be kell tartania,

tehát diszkriminatív intézkedést egyetlen önkormányzat sem alkalmazhat.

Bár visszakérdeztünk, hogy a felsorolt példák között van-e olyan, amit diszkriminatívnak tartanak, vagy ismernek-e egyéb ilyen esetet, de erre már nem érkezett válasz.

Taktaharkány, Pély és Mezőkeresztes mellett július 21-étől Újlengyel is feltételekhez kötötte a betelepülést. A honlapon közzétett rendeletet a képviselő-testület július 18-án fogadta el. Az önkormányzat elővásárlási jogot kapott, és a betelepülés feltétele lett a többi között a legalább egyéves munkaviszony vagy vállalkozói státusz, illetve tanulói jogviszony (kiskorú esetén iskola-, óvoda- vagy bölcsődelátogatási igazolás), legalább a minimálbért elérő jövedelem és egy, a képviselő-testület előtti meghallgatáson való részvétel. a döntési folyamatnak pedig ugyancsak része lehet egy személyes meghallgatás.