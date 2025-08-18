Videó
„A polgármester azt fogad be, akit ő akar” – így korlátozza a beköltözést Taktaharkány
A helyi önazonosság védelméről szóló törvényre hivatkozva – az egyébként csökkenő népességű – Taktaharkány augusztus végétől csak olyanok beköltözését engedélyezi, akiknek van érettségijük vagy valamilyen szakképzettségük, és kifizetnek 50 ezer forint betelepülési hozzájárulást. A rendelet megosztja az ott élőket. Helyszíni riport.
