Magyar nyelvtudáshoz kötötték a településre költözést Sátoraljaújhelyen

2025. 08. 21. 17:16
Ha nem magyar anyanyelvű vásárolna ingatlant Sátoraljaújhelyen, annak tudnia kell magyarul, legalább társalgási szinten – erről hozott rendeletet csütörtökön a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A hírt Szamosvölgyi Péter fideszes polgármester jelentette be a Facebookjára feltöltött videóban.

A 444 cikke szerint szlovák határhoz közeli, 13 ezres északkelet-magyarországi város a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletében határozott minderről.

A betelepülőkkel szemben a magyar nyelvtudáson kívül további feltételeket is támasztanak: a városi jegyzőhöz hatósági erkölcsi bizonyítványt kell benyújtanak a büntetlen előélet igazolására, továbbá egy hiteles dokumentumot a köztartozásmentesség igazolására, valamint egy érettségi bizonyítványt vagy középfokú szakképesítést tanúsító okirat másolatát. A betelepülőnek emellett folyamatos biztosítotti jogviszonnyal vagy nyugdíjjal kell rendelkeznie.

A megvásárolt ingatlanban egy főre legalább 10 négyzetméternek kell jutni.

Ha mindez nem volna elég, a beköltözőknek százezer forint betelepülési hozzájárulást is fizetnie kell.

Mióta a parlament elfogadta a Navrasics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által kidolgozott önrendelkezési törvény, már több önkormányzat is élt a jogszabály adta lehetőséggel, és furcsa feltételekhez kötötte a betelepülést.

