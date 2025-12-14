Szijjártó elárulta, miért utazott legutóbb Moszkvába

Mi a jó nekünk abban, hogy Orbán és Trump barátok. Mi a jó abban, hogy Orbán és Putyin?

– tette fel a kérdést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy vasárnap késő délután közzétett videóban, amely az MCC rendezvényén készülhetett.

A miniszter által elmesélt történet szerint az „úgy volt, hogy Oroszországból nem vásárolhattunk volna olajat, mire a miniszterelnök elment Washingtonba és vásárolhattunk. Majd elment Moszkvába, ahol megállapodott abban, hogy azok a mennyiségek, amikkel ki tudjuk használni ezt a jogi helyzetet, azok érkeznek, Majd elment Isztambulba, a biztosították arról, hogy a szállítási útvonal is rendben van”.

Szijjártó tulajdonképpen a miniszterelnök november eleji washingtoni, november végi moszkvai és decemberi isztambuli látogatásáról beszélt, jóllehet, az ezek keretében született megállapodások tényleges tartalmáról keveset lehet tudni. A washingtoni látogatás után Orbánék közölték ugyan, hogy Magyarország mentesül az orosz energiaimportot sújtó amerikai szankciók alól, ám az erről szóló hivatalos dokumentumot az amerikai kormány egyelőre nem tette közzé. A washingtoni utazás után a kormány azt is közölte, hogy az amerikai elnökkel megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok pénzügyi „védőpajzsot” biztosítanak Magyarország számára, de Donald Trump a héten ezt tagadta, mondván, hogy Orbán kért ilyesmit, de nem kapta meg.

A külügyminiszter a videóban a saját moszkvai útjára is kitért. Azt mondta, azért ment Moszkvába egy 34 vállalatvezetőből álló delegációval, hogy a háború utáni időszakra felkészüljön. Szerinte, ha nem lesz háború, akkor a világgazdaság teljesen más helyzetbe fog kerülni, „óriási felívelése lesz a világgazdaságnak meg a világkereskedelemnek”, és azt javasolta, hogy akkor „mi ott legyünk a rajtrács elején”.

Azért Oroszországban mégiscsak van egymilliárd eurónyi magyar beruházás

– magyarázta a videóban Szijjártó Péter.

Szerinte ez azt jelenti, hogy „jó bázisról indulunk, de ott kell lennünk ahhoz, hogy amikor majd újraosztják a lapokat az új világgazdasági korszakban, akkor a gyakorlatban is ki tudjuk venni a profitját annak, hogy nem kevés politikai kockázatot vállaltunk ebben az időszakban”.