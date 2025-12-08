Orbán megköszönte Erdogannak, hogy nem úszunk „illegális migrációs tengerben”

Isztambulban tett hivatalos látogatást hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök, aki találkozott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, és megtartották a magyar-török közös konzultációs mechanizmus első ülését. A török elnök szerint a védelmi ipar területén konkrét projektekről beszéltek a tárgyaló felek, ezen a területen kereskedelem és befektetés is szóba került, de számos projekt van még függőben. Szállítmányozás és fuvarozás területén szintén fontos döntéseket hoztak – mondta.

A globális kérdéseket sokkal részletesebben kell majd megvitatni

– figyelmeztetett a sajtótájékoztatón Recep Tayyip Erdogan, aki kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború vonatkozásában igazságos békére törekednek, közvetítőként ezért tesznek erőfeszítéseket.

Orbán Viktor miniszterelnök megjegyezte, hogy ez a harminckettedik találkozója a török elnökkel. Amikor Törökországgal tárgyal – mondta –, történelmi megközelítéseket is alkalmaznak, a történelmi távlatok pedig segítenek megérteni a két nép és a két kormány közötti együttműködést. Orbán szerint Magyarország nyugaton egyedül áll, ott ugyanis van egy „germán világ„, egy „szláv világ” és egy „latin világ”, és „mi vagyunk azok, akik egyik sem vagyunk, mert a rokonainkat keleten hagytuk”. Orbán szerint „nekünk ezért óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk, ez mindig is így volt, kivéve az elmúlt száz évben”.

Orbán kiemelte, hogy amikor először tárgyalt Erdogannal, akkor a török-magyar kereskedelemi forgalom 2,5 milliárd dollár volt, most mindjárt hat milliárd dollár, és a közös célkitűzés az, hogy ez legyen tízmilliárd dollár. A miniszterelnök szóba hozta, hogy energetikai területen is tárgyaltak a török elnökkel. Megjegyezte, hogy a Washingtonban majd Moszkvában folytatott tárgyalások után Törökország vállalta, hogy továbbra is biztosítják a szállítási útvonalat az orosz energiahordozóknak Magyarországra.

A miniszterelnök azt mondta, hogy Törökország és Magyarország összehangolják a béketeremtési erőfeszítéseiket. Orbán azt mondta, kihasználta a lehetőséget, hogy megköszönje a török elnök migrációellenes erőfeszítéseit.

Ha Törökország nem védené Európán, és annak rögtön annak a déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne. Úsznánk egy illegális migrációs tengerben. Hogy ez nem így van ma Európában, az Törökországnak köszönhető

– mondta a miniszterelnök, külön köszönetet mondva a török elnökkel.

Orbán azt mondta, a legjobb reményekkel vannak a politikai, energetikai, gazdasági és védelmi együttműködést illetően. Szerint megváltozott az európai gazdaság, a hadiipar egyre fontosabb lesz, és a két ország, Magyarország és Törökország között „meg vannak építve a hidak amelyek a hadiipari együttműködést lehetővé teszik”.

„”