szijjártó pétermoszkvagazdaságdelegáció
Belföld

Szijjártó üzleti-vállalati delegációval utazik ma Moszkvába

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 09. 06:38
Mohos Márton / 24.hu

A Mol, az MVM és a Richter képviselői is Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tartanak a mai, Moszkvai útja során – írta meg a Telex. A miniszter Isztanbulból repül az orosz fővárosba, ahol már a szanckiók utáni világra készülnek.

Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban. A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban

– írja Facebook-bejegyzésében Szijjártó.

Legutóbb november végén járt magyar delegáció Moszkvában, Orbán Viktor vezetésével. Akkor az orosz-ukrán háború mellett energetikai kérdésekről is szó esett. Az amerikai szankciók miatt az is felmerült, hogy a Mol megvásárolná a Gazprom többségi tulajdonát a szerb NIS olajvállalatban.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Befejeződött a világ leghosszabb repülőútja
A sztori, amit senki nem mond el Szoboszlaiékról: mi történik valójában a Liverpoolnál?
„Milyen hülyeség ez?” – Sebestyén Balázs kiakadt a szilveszteri tűzijátékozás budapesti szabályainak szigorításán
Lázárék megvonták a támogatást egy osztrák cégtől: leépítés jöhet a Rail Cargo Hungariánál
„Vámszedői” jogokat és többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány, amely mögött a Tiborcz-kör is felsejlik
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik