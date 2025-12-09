Szijjártó üzleti-vállalati delegációval utazik ma Moszkvába

A Mol, az MVM és a Richter képviselői is Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tartanak a mai, Moszkvai útja során – írta meg a Telex. A miniszter Isztanbulból repül az orosz fővárosba, ahol már a szanckiók utáni világra készülnek.

Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban. A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban

– írja Facebook-bejegyzésében Szijjártó.

Legutóbb november végén járt magyar delegáció Moszkvában, Orbán Viktor vezetésével. Akkor az orosz-ukrán háború mellett energetikai kérdésekről is szó esett. Az amerikai szankciók miatt az is felmerült, hogy a Mol megvásárolná a Gazprom többségi tulajdonát a szerb NIS olajvállalatban.