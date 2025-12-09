Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte

– ezt mondta Donald Trump a Politicónak nyilatkozva a Magyarországnak szánt és Orbán Viktor által amerikai találkozójukkor kért pénzügyi mentőcsomagról. A brüsszeli lap szerint tehát nem született megállapodás, bár a magyar kormányzati kommunikációban ezt így tálalták.

A miniszterelnök amerikai útja után arról beszélt, hogy „az elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt”.

Amikor rákérdeztek az amerikai elnöknél, hogy Budapest megkaphatja-e a mentőcsomagot, Trump kitért a válasz elől, és dicsérte Orbánt, aki szerinte „nagyon jó munkát” végzett a bevándorlás visszaszorításában, mert „senkit sem enged be az országába”.

A Politico szerint Orbán egy olyan pénzügyi segítségért folyamodott, amilyet az Argentínát 2023 vége óta elnökként vezető Javier Mileinek nyújtottak. Trump az amerikai állami forrásokkal, a pénzügyminisztérium bevonásával igyekszik támogatni dél-amerikai szövetségesét a választás előtt. Itt egy 20 milliárd dolláros devizacsere-megállapodás köttetett.

Trump arra a kérdésre, hogy mennyire kíván beavatkozni az európai politikai folyamatokba, azt válaszolta: „Én az Egyesült Államokat akarom irányítani. Nem akarom irányítani Európát”. Hozzátette, hogy támogat olyan politikusokat, akiket sokan Európában nem szeretnek és támogatja Orbán Viktort is.

A magyar kormányfő szerint, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, „szavukat adták arra az amerikaiak, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni”.