Megérkezett Moszkvába Orbán Viktor több miniszter társaságában, az energetikáról tárgyal Putyinnal

Leszállt Moszkvában Orbán Viktor gépe – adta hírül az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ. Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-posztja alapján nemcsak ő kísérte el a magyar miniszterelnököt, hanem velük tartott Lázár János közlekedési és építési miniszter is.

Orbán korábban kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – akivel 14. alkalommal találkozik – az energiaellátásról és az ukrajnai háború rendezéséről kíván tárgyalni.

A Telex tudósítása szerint a találkozó nyilvános kezdetén a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolatai folyamatosak, és ezen semmilyen nyomás hatására nem változtatnak. Magyarország energiaellátását továbbra is erősen meghatározza Oroszország, és nagyra becsüli a megbízható energiaszállítást. Egyúttal hangsúlyozta, hogy bár vannak véleménykülönbségek, olyan viszonyt alakítottak ki, melybe minden kérdést meg tudnak vitatni.

Orbán kitért arra, hogy a háború miatt Magyarország jelentős gazdasági veszteségeket szenvedett el, és kész a rendezésről szóló tárgyalásoknak helyszínt biztosítani.

Putyin nagyra értékelte a magyar kormányfő Ukrajnával kapcsolatos „kiegyensúlyozott véleményét.” Emellett megemlítette, hogy vannak kérdések és problémák az energetika területén, amelyeket meg kell vitatniuk.

A kormányfő péntek hajnalban azt állította a köztévének, hogy Európában folyamatosan emelkednek az energiaárak, ami megterheli a háztartásokat és a gazdaságot, míg Magyarországon jelenleg a legalacsonyabbak az árak. Ennek oka, hogy az ország olcsó orosz olajhoz és gázhoz jut, amit továbbra is biztosítani kell. A miniszterelnök elmondta, korábban Washingtonban azért tárgyalt, hogy Magyarországot mentesítsék az orosz energiacégeket sújtó amerikai szankciók alól, amit sikerült elérni, most az a cél – amint csütörtökön az Aleksandar Vucic szerb elnökkel tartott sajtótájékoztatón fogalmazott –, hogy „ne csak engedély, hanem nafta is legyen.”