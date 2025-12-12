Gyorsított eljárásban állíthatják bíróság elé a 17 éves fiút, aki megszökött a debreceni javítóintézetből a rendőrök megérkezése után

Gyorsított eljárásban állíthatják bíróság elé azt a 17 éves fiút, aki akkor szökött meg a debreceni javítóintézetből, amikor megérkeztek a rendőrök. A fiú rablás miatt volt az intézményben, s azt állította, hogy korábban bántalmazták bent. A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján fogolyszökés miatt indult eljárás a fiúval szemben.

A lapunknak küldött közleményükben azt írták, hogy rablás bűntette miatt folyik nyomozás a 17 éves fiú ellen Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében, és a letartóztatását a Debreceni Javítóintézetben tölti.

A gyanúsítás szerint a letartóztatott fiút orvosi vizsgálatról szállította vissza két rendőr a javítóintézetbe szerdán délután fél kettőkor. A fiatal az intézmény kapuja előtt kiszállt az autóból, kihúzta kezét a bilincsből, és elfutott. A szökésben lévő fiút hat órával később a lakóhelyén fogták el.

A fiú ellen fogolyszökés miatt indult nyomozás a Debreceni Rendőrkapitányságon, az őt kísérő hivatalos személyek eljárásának jogszerűségét parancsnokuk vizsgálja. A fogolyszökés miatti nyomozás irányítását ellátó Debreceni Járási Ügyészség a gyorsított bírósági eljárás feltételeit mérlegeli az ügyben. A 17 éves fiú akár három év börtönt is kaphat.

A debreceni intézet korábbi igazgatóhelyettese került a Szőlő utcai intézet élére, miután előkerült egy felvétel arról, hogy a megbízott vezető, Kovács-Buna Károly, egy fiatal fejét az asztalba veri, majd a földön beletapos és megrúgja. Őt pedig azért nevezték az intézet élére, mert az elődjét, Juhász Péter Pált, letartóztatták emberkereskedelem, kényszermunka és más bűncselekmények miatt. Csütörtökön a gyereket bántalmazó Kovács-Buna is rács mögé került.