Elfogták a 17 éves fiút, aki akkor szökött meg a debreceni javítóintézetből, amikor megérkeztek a rendőrök

2025. 12. 11. 21:59
Elfogták azt a 17 éves fiút, aki megszökött a debreceni javítóintézetből, miután a rendőrség átvette az intézmény felügyeletét, közölte az RTL. A fiú rablás miatt volt az intézményben, azt állította, korábban bántalmazták bent.

Miután ezt elmondta egy rendőrnek, a fiút vizsgálatra vitték, majd visszahozták az épülethez, ahol kiugrott a furgonból és megszökött. Az RTL szerint a fiú a nagyapjának mondta el, hogy megszökött, ő pedig a szabolcsi Dombrádra vitte. A fiú a szökés után egy kertes házba kéretőzött be.

A debreceni intézet korábbi igazgatóhelyettese került a Szőlő utcai intézet élére, miután előkerült egy felvétel arról, hogy a megbízott vezető egy fiatal fejét az asztalba veri, majd a földön beletapos és megrúgja. Őt pedig azért nevezték az intézet élére, mert az elődjét letartóztatták emberkereskedelem vádjával.

