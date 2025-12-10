Gyanúsítottként hallgatták ki Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját és az egyik volt rendészeti vezetőt

Gyanúsítottként hallgatták ki azt a három személyt, akiket kedden vettek őrizetbe a Szőlő utcai Javítóintézetben történt bűnügyi akció során. Értesüléseink szerint köztük van a posztjáról hétfőn lemondó megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly és egy volt rendészeti vezető is.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője megerősítette, hogy eddig hat gyanúsítottja van az ügynek. Hozzátette: a tegnap őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott három fő személyi szabadságát érintő kényszerintézkedések tárgyában később várható döntés.

Értékes bizonyítékok

Az ügyészség tájékoztatása szerint a több helyszínen zajló bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek értékes bizonyítékokat szereztek be.