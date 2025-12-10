szőlő utcai javítóintézetjavítóintézetdebrecen
Belföld

Amint megérkeztek a rendőrök átvenni az irányítást a debreceni javítóintézet felett, meg is szökött egy fiatal

admin Kerner Zsolt
2025. 12. 10. 20:57

Megszökött egy fiatal az egyik javítóintézetből, miután megérkeztek a rendőrök, közölte az RTL Híradó. A rendőrség átvette az irányítást az összes magyarországi javítóintézet felett, miután kiderült, hogy a Szőlő utcai intézmény nemrég kinevezett vezetője bántalmazott egy gyereket, amiről videófelvétel készült. 

A Híradó információi szerint a rendőrség megjelenése után nem sokkal a 16 éves, rablás miatt bent lévő fiatal megszökött. Korábban arra panaszkodott, hogy odabent megverték. A rendőrség elmondta, hogy amikor megérkeztek a debreceni intézetbe, odalépett hozzájuk egy fiú, aki azt mondta, valaki bántotta őt az intézet falai között. A fiút ezután kórházba szállították vizsagálatra, majd visszafele, az intézet mellől szökött meg a kisbuszból. A fiatalt most is keresik.

Pont ennek az intézetnek a vezetője, Varga László Balázs került a Szőlő utcai javítóintézet élére, miután az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly hétfőn lemondott.

Az események nyomán Magyar Péter szombatra hirdetett tüntetést, Puzsér Róbert pedig vasárnapra. 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy 12 éven aluli gyerek folytatólagos megerőszakolásával gyanúsítanak egy zempléni tanárt
Magyar Péter: Sulyok Tamás köztársasági elnököt zsarolják
Holoda Attila: Orbánék el fogják bukni ezt a pert
Szőlő utca: Ungváry Krisztián történelmi párhuzamot talált
Molnár László: A szakemberhiányra mutat rá, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezték a javítóintézeteket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik