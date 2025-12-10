Amint megérkeztek a rendőrök átvenni az irányítást a debreceni javítóintézet felett, meg is szökött egy fiatal

Megszökött egy fiatal az egyik javítóintézetből, miután megérkeztek a rendőrök, közölte az RTL Híradó. A rendőrség átvette az irányítást az összes magyarországi javítóintézet felett, miután kiderült, hogy a Szőlő utcai intézmény nemrég kinevezett vezetője bántalmazott egy gyereket, amiről videófelvétel készült.

A Híradó információi szerint a rendőrség megjelenése után nem sokkal a 16 éves, rablás miatt bent lévő fiatal megszökött. Korábban arra panaszkodott, hogy odabent megverték. A rendőrség elmondta, hogy amikor megérkeztek a debreceni intézetbe, odalépett hozzájuk egy fiú, aki azt mondta, valaki bántotta őt az intézet falai között. A fiút ezután kórházba szállították vizsagálatra, majd visszafele, az intézet mellől szökött meg a kisbuszból. A fiatalt most is keresik.

Pont ennek az intézetnek a vezetője, Varga László Balázs került a Szőlő utcai javítóintézet élére, miután az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly hétfőn lemondott.

Az események nyomán Magyar Péter szombatra hirdetett tüntetést, Puzsér Róbert pedig vasárnapra.