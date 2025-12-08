Lemondott a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója

Lemondott a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly hétfőn.

Kovács-Buna hvg.hu-nak azzal indokolta döntését, hogy a sajtóban „lejárató kampány” indult ellene, így lehetetlen dolgozni. Juhász Péter youtuber, volt politikus ezzel szemben azt írja a közösségi oldalán, hogy ő szólította fel reggel lemondásra a férfit, aki ennek eleget is tett. Juhász a hétvégén közzétett egy videót, amiben elhangoznak olyan állítások, szerepelnek olyan felvételek, amik Kovács-Buna túlkapásaira utalnak. A youtuber keddi videójában további információkat és felvételeket ígér.

Kovács-Buna Károlyt azután nevezték ki a Szőlő utcai javítóintézet élére, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált és élettársát májusban letartóztatták emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával. Juhász Péter Pált később többrendbeli közfeladati helyzettel való visszaéléssel és lőfegyverrel való visszaéléssel is meggyanúsították.

A múlt héten letartóztatták Juhász Péter Pál egyik korábbi munkatársát is, aki ügyintézőként dolgozott az intézetben. A nőt azzal gyanúsítják, hogy bizonyítékokat tüntetett el a Szőlő utcai javítóintézetből.

Mint nemrég megírtuk, az a nevelőnő vezetői beosztásban dolgozik a Szőlő utcában, akinek egy egykori intézetis fiú vallomása szerint tudomása volt arról, hogy az intézet igazgatója megerőszakolja őt.

Magyar Péter hétfőn azt írta, hogy Orbán Viktor nem hallgathat tovább a Szőlő utcai ügyben, és azonnali nyilvános vizsgálatot követelt a kormánytól.