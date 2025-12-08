magyar péterorbán viktorszőlő utcai javítóintézetjuhász péter pál
Magyar Péter: Orbán Viktor nem hallgathat tovább

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 12. 08. 09:35
Varga Jennifer / 24.hu

Egy egész bűnszervezet irányította a Szőlő utcai intézetet. Sorra viszik el a nyomozó hatóságok az Orbánék által kinevezett és kitüntett rém bűntársait

írta hétfő reggel Facebook-oldalán Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor korábban belehazudott a magyarok szemébe, amikor azt állította, hogy Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának nem voltak kiskorú áldozatai.

Ma már tudjuk, hogy a fideszes képviselőkkel mosolygó rém 14-15 éves fiúkat erőszakolt meg és fiatalokkal kereskedett

– írta Magyar, akinek nem sikerült bejutnia a javítóintézetbe, annak ellenére, hogy európai parlamenti képviselőként elvileg minden közintézménybe szabad bejárása van.

A politikus kiemelte:

Orbán Viktor nem hallgathat tovább! A magyar nép azonnali nyilvános vizsgálatot követel és joggal várja el, hogy a miniszterelnök vállalja a jogi, politikai és erkölcsi felelősséget a gyerekek ellen elkövetett szörnyű bűncselekményekért.

Kapcsolódó
Szőlő utcai javítóintézet: újabb tanúk vallottak arról, hogy orális szexre kényszerítette őket az igazgató, aki egyiküknek a nemi szervét már bekerülésekor meg akarta vizsgálni
Amikor az egyik fiatal jelezte a gyermeknevelőjének, hogy mi történt, éjszaka két másik társa váratlanul összeverte őt.

