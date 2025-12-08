Magyar Péter: Orbán Viktor nem hallgathat tovább

Egy egész bűnszervezet irányította a Szőlő utcai intézetet. Sorra viszik el a nyomozó hatóságok az Orbánék által kinevezett és kitüntett rém bűntársait

– írta hétfő reggel Facebook-oldalán Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor korábban belehazudott a magyarok szemébe, amikor azt állította, hogy Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának nem voltak kiskorú áldozatai.

Ma már tudjuk, hogy a fideszes képviselőkkel mosolygó rém 14-15 éves fiúkat erőszakolt meg és fiatalokkal kereskedett

– írta Magyar, akinek nem sikerült bejutnia a javítóintézetbe, annak ellenére, hogy európai parlamenti képviselőként elvileg minden közintézménybe szabad bejárása van.

A politikus kiemelte: