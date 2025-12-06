Bűnügyi felügyeletbe került a Szőlő utcai javítóintézet ügyintézője, négy hónapig a lakását sem hagyhatja el

Házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe került az az ügyintézőként dolgozó nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy bizonyítékokat tüntetett el a Szőlő utcai javítóintézetből – tudta meg a 24.hu. A gyanúsítás szerint Juhász Péter Pálnak a volt munkatársa bútorokat vitt el az intézményből, és azt is meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak a volt igazgató irodája mögött lévő fürdőszobás szobába.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszolva azt mondta, hogy eddig három gyanúsítottja van a Szőlő utcai javítóintézet ügyében folyamatban lévő nyomozásnak.

Az intézmény korábbi vezetője és élettársa február 28-ig letartóztatásban van, míg a héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző négy hónapra az ügyészség indítványának megfelelően bűnügyi felügyeletbe került.

– mondta az ügyész, hozzátéve, a nyomozó ügyészség továbbra is sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot a nyomozás fejleményeiről.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki pár nappal ezelőtt azt a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozó nőt, aki a gyanú szerint bűnpártoló magatartást tanúsított az intézmény volt igazgatójának az érdekében.

Az gyanúsítás szerint az intézetben ügyintézőként dolgozó nő évek óta bizalmi kapcsolatban állt a Juhász Péter Pállal, ezért tisztában volt azzal, hogy a nyomozó hatóság őrizetbe vette az igazgatót. Így tudott arról is, hogy nyomok rögzítése, valamint bizonyítékok felkutatása és lefoglalása zajlik. A gyanú szerint a gyanúsított a nyomozás elrendelését követően az intézmény korábbi igazgatója által használt irodából bútorokat szállított el ismeretlen helyre azért, hogy szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.

Amikor a gyanúsított tudomást szerzett arról, hogy újabb szemle folyik, meg akarta akadályozni, hogy a hivatalos személyek bejussanak az igazgatói iroda mögött lévő fürdőszobás lakószobába. A gyanú szerint emellett további bizonyítékot akart kijuttatni az épületből, valamint arra kérte a kollégáit, hogy a korábban elvitt bútorok elszállítását hallgassák el az ügyészek elől. Az elvinni akart bútoron később számos nyomot rögzítettek a helyszínelők.

Az ügy két korábbi gyanúsítottja, Juhász Péter Pál és élettársa február végéig biztosan letartóztatásban marad, míg a bűnpárolással gyanúsított harmadik terhelt négy hónapra lakásban végrehajtott bűnügyi felügyeletbe, azaz házi őrizetbe került.

