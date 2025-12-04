Szőlő utca: a kormány kitüntette és máig vezetőként dolgozik az a nevelőnő, akire terhelő vallomás tett az egyik áldozat

Máig vezetői beosztásban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, akinek egy egykori intézetis fiú vallomása szerint tudomása volt arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál megerőszakolja őt, számolt be róla a 444.hu. Az akkor még kiskorú áldozat elmondása szerint miután szólt a nevelőnőnek, az továbbította a jelzést Juhásznak. Erre annyi történt, hogy két rendésznő két másik gyerekkel megverette az áldozatot, a nevelők pedig végignézték a jelenetet.

A fiú erről Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció elnökének beszélt egy videóban:

Én már nem akartam (szexuális kapcsolatban lenni az igazgatóval – a szerk.), és ezt jeleztem az egyik nevelőnő felé. Utána ő lement az igazgatóhoz, és szólt neki, hogy jelzett egy ilyet egy gyerek. Utána más éjszakásunk lett, két rendésznő. Ez a két rendészhölgy két másik gyerekkel aznap este megveretett engem.

Juhász Péter Pál májusi letartóztatása óta az említett nevelőnő a lap forrásai szerint a megbízott vezető jobbkezeként, második számú emberként dolgozik a Szőlő utcai intézményben. A portál információ szerint a nevelőnő korábban is az intézet igazgatójának bizalmasa volt, akit súlyos mulasztásai és szakmai hiányosságai ellenére Juhász többször is megerősített pozíciójában. Sőt, a nevelőnőt 2022-ben a Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára még a Pro Caritate díjjal is kitüntette. Ez abban az évben történhetett, amikor a fiú állítása szerint szólt a nevelőnőnek, hogy Juhász rendszeresen megerőszakolja. A nevelőnőről a portál korábban azt is megírta, hogy több, egymástól független forrás szerint rendszeresen szexuálisan visszaélt a rábízott javítóintézetis fiúkkal, amiről az intézet vezetője, Juhász Péter Pál is tudott.