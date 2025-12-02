Letartóztatták a férfit, aki két ütéssel megölt egy 25 éves fiatalt a Morrison’s-ban

Letartóztatták azt a 28 éves erdélyi kőművest, aki két ütéssel végzett egy 25 éves férfival szombat éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen – tudta meg a 24.hu A bántalmazás következtében eszméletét vesztő fiatalt megpróbálták újraéleszteni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni az életét.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a bíróság szökés-elrejtőzés veszélye miatt rendelte el az emberölés bűntettével gyanúsított férfi letartóztatását.

Hozzátette, az ügyészség a bűnismétlés veszélyének a megállapításáért, a gyanúsított és a védője pedig a letartóztatás elkerüléséért fellebbezett.

A. László és a későbbi áldozata, november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak az V. kerületi szórakozóhelyen. A Magyarországon élő és dolgozó férfi különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után olyan erővel ütötte ököllel fejbe kétszer a másik férfit, hogy az a földre zuhant. A leütött fiatal elvesztette az eszméletét, és az orvosi ellátás ellenére is meghalt.

A férfit halált okozó testi sértéssel gyanúsította meg a rendőrség korábban, de a hatóságok szigorítottak a minősítésen, és emberölés bűntett gyanúja miatt tartóztatták le az erdélyi férfit. A bűncselekménnyel gyanúsított erdélyi kőműves megpróbálta áldozatát hibáztatni a történtekért. Úgy tudjuk, hogy a férfi a bíróságon is fenntartotta a korábbi vallomását.