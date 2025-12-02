Már emberöléssel gyanúsítják a férfit, aki két ütéssel végzett egy fiatallal a Morrison’s-ban

Letartóztatás vár arra a 28 éves erdélyi kőművesre, aki két ütéssel végzett egy 25 éves férfival szombat éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen. A bántalmazás következtében eszméletét vesztő fiatalt megpróbálták újraéleszteni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni az életét.

A Fővárosi Főügyészség lapunknak küldött tájékoztatása szerint a 28 éves férfi és a későbbi áldozata, november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak egy V. kerületi szórakozóhelyen. A. László különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen kétszer a másik férfit, hogy az a földre zuhant. A leütött fiatal elvesztette az eszméletét, és az orvosi ellátás ellenére is életét vesztette.

A férfit halált okozó testi sértéssel gyanúsította meg a rendőrség korábban, de a főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség intézkedett a súlyosabb minősítés közlése iránt, és az élet elleni bűncselekmény miatt indítványozta a férfi letartóztatását. Az ügyészség álláspontja szerint ugyanis csak így zárható ki a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye.

A bűncselekménnyel gyanúsított erdélyi kőműves megpróbálta áldozatára kenni a balhét, de a döbbenetes állításait eddig semmi sem igazolta. Az áldozat édesanyja a közösségi oldalán üzent az elkövetőnek, ezt ide kattintva olvashatja el.