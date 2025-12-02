bűnügyemberölésgyanúsításletartóztatás
Belföld

Már emberöléssel gyanúsítják a férfit, aki két ütéssel végzett egy fiatallal a Morrison’s-ban

Morrison’s 2 Klub Facebook
admin Kolontár Krisztián
2025. 12. 02. 10:53
Morrison’s 2 Klub Facebook

Letartóztatás vár arra a 28 éves erdélyi kőművesre, aki két ütéssel végzett egy 25 éves férfival szombat éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen. A bántalmazás következtében eszméletét vesztő fiatalt megpróbálták újraéleszteni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni az életét.

A Fővárosi Főügyészség lapunknak küldött tájékoztatása szerint a 28 éves férfi és a későbbi áldozata, november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak egy V. kerületi szórakozóhelyen. A. László különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen kétszer a másik férfit, hogy az a földre zuhant.  A leütött fiatal elvesztette az eszméletét, és az orvosi ellátás ellenére is életét vesztette.

A férfit halált okozó testi sértéssel gyanúsította meg a rendőrség korábban, de a főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség intézkedett a súlyosabb minősítés közlése iránt, és az élet elleni bűncselekmény miatt indítványozta a férfi letartóztatását.  Az ügyészség álláspontja szerint ugyanis csak így zárható ki a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye.

A bűncselekménnyel gyanúsított erdélyi kőműves megpróbálta áldozatára kenni a balhét, de a döbbenetes állításait eddig semmi sem igazolta. Az áldozat édesanyja a közösségi oldalán üzent az elkövetőnek, ezt ide kattintva olvashatja el.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hiába könyörgött a nagybeteg asszony ételért és tűzifáért a fiainak, azok hagyták halálra fagyni
Még a választások előtt 6000 milliárdos uniós hitelt kaphatunk haderőfejlesztésre
„Azt akarom, hogy mindenki tudja, jól leszek” – szörnyű diagnózist kapott, de ott akar lenni a téli olimpián a hokiedző
Lázár János: Gajdos Lászlónak már Horn Gyuláéknál ott volt a piros könyv a zsebében
Halála még aktuálisabbá tette Kenedi János két legfontosabb törekvését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik