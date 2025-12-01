„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – megszólalt a férfi, aki a Morrison’s-ban halálra vert egy fiatalt

Nem egy, hanem két hatalmas erejű ütés érte azt a 25 éves férfit, aki szombat éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen meghalt – tudta meg a 24.hu. A bántalmazás következtében eszméletét vesztő fiatalt megpróbálták újraéleszteni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

A 24.hu kiderítette, mit lehet tudni a halált okozó testi sértés bűntettével gyanúsított A. Lászlóról, és hogy mitől fajulhattak el ennyire a dolgok.

Értesüléseink szerint Erdélyből származik, és kőművesként dolgozik az a magyar férfi, aki végzett a 25 éves fiatalemberrel. A 28 éves gyanúsított jelenleg is Magyarországon él,