bűnügyhalált okozó testi sértéskihallgatásmorrisons
Belföld

„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – megszólalt a férfi, aki a Morrison’s-ban halálra vert egy fiatalt

Morrison’s 2 Klub Facebook
admin Kolontár Krisztián
2025. 12. 01. 17:08
Morrison’s 2 Klub Facebook
Nem egy, hanem két hatalmas erejű ütés érte a 25 éves áldozatot. Döbbenetes magyarázatot adott a bűncselekménnyel gyanúsított A. László.

Nem egy, hanem két hatalmas erejű ütés érte azt a 25 éves férfit, aki szombat éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen meghalt – tudta meg a 24.hu. A bántalmazás következtében eszméletét vesztő fiatalt megpróbálták újraéleszteni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

A 24.hu kiderítette, mit lehet tudni a halált okozó testi sértés bűntettével gyanúsított A. Lászlóról, és hogy mitől fajulhattak el ennyire a dolgok.

Értesüléseink szerint Erdélyből származik, és kőművesként dolgozik az a magyar férfi, aki végzett a 25 éves fiatalemberrel. A 28 éves gyanúsított jelenleg is Magyarországon él,

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Csillag Születik: ByeAlex megkönnyezte a produkciót, a zsűri állva tapsolt az apa-lánya duónak
Ezért vetített kormánypropagandát a Cinema City a gyerekeknek szóló Zootropolis 2 előtt
Molnár Áron megtrollkodta a Csillag Születikbe érkező Galla Miklóst
A Megasztár győztese elmondta, mire költi 40 millió forintos nyereményét
Meghalt Kálloy Molnár Péter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik