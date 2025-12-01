Mi történne, ha katonai drónokat észlelnének a magyar légtérben?

Az utóbbi időben alig volt olyan hét, hogy ne repült volna be azonosítatlan katonai drón valamelyik európai ország légterébe.

Szeptemberben orosz drónok árasztották el Lengyelország légterét, ami miatt négy repteret le kellett zárni, a lengyel kormány pedig a NATO 4-es cikkének alkalmazását kérvényezte.

Azóta Románia légterébe is repült be drón,

a skandináv régióban többször kellett lezárni reptereket katonai drónok miatt,

Münchenben is drón okozott reptérlezárást,

Belgiumban pedig egy katonai bázis környékén észleltek 15 pilóta nélküli légijárművet.

Legutóbb a november 22-ei hétvégén kellett drónok miatt korlátozni a légi forgalmat Európában, ekkor Hollandia légterébe repültek be.

Hogy megtudjuk, mi történne, ha Magyarországon is engedély nélküli katonai drónokat észlelnének, megkerestük a védelemért felelős Honvédelmi Minisztériumot, a légtérszabályozásért felelős építési és közlekedési tárcát, és írtunk a Budapest Airportnak és a HungaroControlnak is. Sipos Attila nemzetközi légi- és világűrjogász is válaszolt a kérdéseinkre.