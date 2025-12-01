berepülésdróndrónfaldrónészlelés
Mi történne, ha katonai drónokat észlelnének a magyar légtérben?

2025. 12. 01. 15:03
Az elmúlt hónapokban rendszeressé váltak a katonaidrón-észlelések Európa-szerte. Nemrég egy hollandiai repülőteret kellett leállítani drónok miatt, a közelben egy nappal korábban is észleltek drónokat, amiket a katonaság lelőtt. Az illetékes minisztériumokat, a Budapest Airportot, a HungaroControlt és Sipos Attila nemzetközi légi- és világűrjogászt kérdeztük a többi között arról, hogy mi történne, ha Magyarországra repülnének be drónok illetéktelenül. A válaszok alapján a honvédségnek végső esetben joga van földre kényszeríteni a berepülő drónt, a repülőtér esetleges bezárásáról pedig veszélyes helyzetben perceken belül hoznak döntést.

Az utóbbi időben alig volt olyan hét, hogy ne repült volna be azonosítatlan katonai drón valamelyik európai ország légterébe.

  • Szeptemberben orosz drónok árasztották el Lengyelország légterét, ami miatt négy repteret le kellett zárni, a lengyel kormány pedig a NATO 4-es cikkének alkalmazását kérvényezte.
  • Azóta Románia légterébe is repült be drón,
  • a skandináv régióban többször kellett lezárni reptereket katonai drónok miatt,
  • Münchenben is drón okozott reptérlezárást,
  • Belgiumban pedig egy katonai bázis környékén észleltek 15 pilóta nélküli légijárművet.
  • Legutóbb a november 22-ei hétvégén kellett drónok miatt korlátozni a légi forgalmat Európában, ekkor Hollandia légterébe repültek be.

Hogy megtudjuk, mi történne, ha Magyarországon is engedély nélküli katonai drónokat észlelnének, megkerestük a védelemért felelős Honvédelmi Minisztériumot, a légtérszabályozásért felelős építési és közlekedési tárcát, és írtunk a Budapest Airportnak és a HungaroControlnak is. Sipos Attila nemzetközi légi- és világűrjogász is válaszolt a kérdéseinkre.

