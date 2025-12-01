Mi történne, ha katonai drónokat észlelnének a magyar légtérben?

Az utóbbi időben alig volt olyan hét, hogy ne repült volna be azonosítatlan katonai drón valamelyik európai ország légterébe.
- Szeptemberben orosz drónok árasztották el Lengyelország légterét, ami miatt négy repteret le kellett zárni, a lengyel kormány pedig a NATO 4-es cikkének alkalmazását kérvényezte.
- Azóta Románia légterébe is repült be drón,
- a skandináv régióban többször kellett lezárni reptereket katonai drónok miatt,
- Münchenben is drón okozott reptérlezárást,
- Belgiumban pedig egy katonai bázis környékén észleltek 15 pilóta nélküli légijárművet.
- Legutóbb a november 22-ei hétvégén kellett drónok miatt korlátozni a légi forgalmat Európában, ekkor Hollandia légterébe repültek be.
Hogy megtudjuk, mi történne, ha Magyarországon is engedély nélküli katonai drónokat észlelnének, megkerestük a védelemért felelős Honvédelmi Minisztériumot, a légtérszabályozásért felelős építési és közlekedési tárcát, és írtunk a Budapest Airportnak és a HungaroControlnak is. Sipos Attila nemzetközi légi- és világűrjogász is válaszolt a kérdéseinkre.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!
Előfizetek
Már előfizető vagyok, Belépek