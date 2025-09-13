románialégtérsértésdrónlégierő
Riadókészültség Romániában: orosz drónt üldöztek a román F-16-osok

Urbanandsport / NurPhoto / Getty Images
admin Szegő Iván Miklós
2025. 09. 13. 21:25
Urbanandsport / NurPhoto / Getty Images
Romániában és Lengyelországban is vadászgépek szállta fel szombat este, orosz dróntámadástól tartva. Románia légterét egy orosz drón meg is sértette, Lengyelországból most nem érkezett ilyen hír, ott szerdán történt súlyosabb incidens, amikor a NATO légiereje orosz drónokat lőtt le.

Maximális a riadókészültség Észak-Dobrudzsában – írja a bukaresti Adevarul, miután a román nemzetvédelmi miniszter, Ionut Mosteanu szombat este megerősítette, hogy egy orosz drónt „fogtak el” az F-16-osaik. A román légierő két gépe a miniszter X-en közzétett tweetje szerint azonnal felszállt a drón észlelése után, és nyomon követték az orosz katonai eszközt, amely Chilia Vechénél, a Duna-deltavidékén eltűnt.

A drónt tehát nem lőtték le, ellentétben a szerdai lengyelországi esettel.

A román miniszter tájékoztatása szerint a lakosság egyetlen pillanatig sem volt veszélyben.

Románia elítéli a tárcavezető szerint Oroszország „felelőtlen viselkedését”, amely a „regionális stabilitást fenyegeti”. Mosteanu hangsúlyozta, hogy szövetségeseikkel, a NATO-val együtt éberek maradnak, és készek megvédeni a szövetséges légteret. Az Adevarul szerint ugyanakkor Tulcea (Tulcsa) megye északi részének lakosságát RO-Alert üzenetben figyelmeztették, hogy a levegőből – közelebbről meg nem nevezett – „tárgyak zuhanhatnak le”. A hatóságok azt is közölték, hogy Románia nem vált Oroszország célpontjává.

A romániai észleléssel egyidőben Oroszország Ukrajnában hajtott végre dróntámadást – ennek tükrében egyelőre nem lehet megállapítani, hogy az orosz drón véletlenül vagy szándékosan lépett-e be a román légtérbe.

A román védelmi miniszter nyilatkozata után a szaktárca újabb közleményt adott ki, miszerint szakértőik készen állnak a drón esetleges maradványainak felkutatására. Ez a közlemény sem tér ki arra, hogy a két F-16-osnak sikerült-e megsemmisítenie az orosz drónt, vagy az más okból tűnt el a radarképekről. A román védelmi miniszter később az antena3.ro szerint újra megszólalt, és ekkor már azt nyilatkozta, hogy a drón lelövéséhez közel álltak az F-16-osok, de végül az orosz harceszköz elhagyta a román légteret Ukrajna felé.

A romániai légtér megsértése azután történt, hogy szerdán Lengyelország légterét 19 orosz drón sértette meg, amelyek közül a NATO légiereje többet is lelőtt. Lengyelországban szombat este is felszálltak a légierő gépei, mivel a lengyel-ukrán határ közelében, Ukrajna támadásakor ismét drónok tűntek fel. Arról nem érkezett hír, hogy a szombat este feltűnt drónok közül bármelyik is behatolt volna a lengyel légtérbe. A lengyel hatóságok szombat este elővigyázatosságból lezárták a lublini repteret.

Románia és Lengyelország egyaránt tagjai az Európai Uniónak és a NATO-nak. Romániának 650 kilométer hosszú közös határa van Ukrajnával. Nem először fordul elő a 2022 óta indított Ukrajna elleni orosz invázió óta, hogy Románia területére drónmaradványok hullottak.

Kapcsolódó
A lengyelországi NATO-bázis felé repült öt orosz drón szerdán
A drónok nagy valószínűséggel szándékosan hatoltak be a NATO légterébe.

