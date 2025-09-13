Maximális a riadókészültség Észak-Dobrudzsában – írja a bukaresti Adevarul, miután a román nemzetvédelmi miniszter, Ionut Mosteanu szombat este megerősítette, hogy egy orosz drónt „fogtak el” az F-16-osaik. A román légierő két gépe a miniszter X-en közzétett tweetje szerint azonnal felszállt a drón észlelése után, és nyomon követték az orosz katonai eszközt, amely Chilia Vechénél, a Duna-deltavidékén eltűnt.

A drónt tehát nem lőtték le, ellentétben a szerdai lengyelországi esettel.

A román miniszter tájékoztatása szerint a lakosság egyetlen pillanatig sem volt veszélyben.

Románia elítéli a tárcavezető szerint Oroszország „felelőtlen viselkedését”, amely a „regionális stabilitást fenyegeti”. Mosteanu hangsúlyozta, hogy szövetségeseikkel, a NATO-val együtt éberek maradnak, és készek megvédeni a szövetséges légteret. Az Adevarul szerint ugyanakkor Tulcea (Tulcsa) megye északi részének lakosságát RO-Alert üzenetben figyelmeztették, hogy a levegőből – közelebbről meg nem nevezett – „tárgyak zuhanhatnak le”. A hatóságok azt is közölték, hogy Románia nem vált Oroszország célpontjává.

A romániai észleléssel egyidőben Oroszország Ukrajnában hajtott végre dróntámadást – ennek tükrében egyelőre nem lehet megállapítani, hogy az orosz drón véletlenül vagy szándékosan lépett-e be a román légtérbe.

A román védelmi miniszter nyilatkozata után a szaktárca újabb közleményt adott ki, miszerint szakértőik készen állnak a drón esetleges maradványainak felkutatására. Ez a közlemény sem tér ki arra, hogy a két F-16-osnak sikerült-e megsemmisítenie az orosz drónt, vagy az más okból tűnt el a radarképekről. A román védelmi miniszter később az antena3.ro szerint újra megszólalt, és ekkor már azt nyilatkozta, hogy a drón lelövéséhez közel álltak az F-16-osok, de végül az orosz harceszköz elhagyta a román légteret Ukrajna felé.

A romániai légtér megsértése azután történt, hogy szerdán Lengyelország légterét 19 orosz drón sértette meg, amelyek közül a NATO légiereje többet is lelőtt. Lengyelországban szombat este is felszálltak a légierő gépei, mivel a lengyel-ukrán határ közelében, Ukrajna támadásakor ismét drónok tűntek fel. Arról nem érkezett hír, hogy a szombat este feltűnt drónok közül bármelyik is behatolt volna a lengyel légtérbe. A lengyel hatóságok szombat este elővigyázatosságból lezárták a lublini repteret.

Románia és Lengyelország egyaránt tagjai az Európai Uniónak és a NATO-nak. Romániának 650 kilométer hosszú közös határa van Ukrajnával. Nem először fordul elő a 2022 óta indított Ukrajna elleni orosz invázió óta, hogy Románia területére drónmaradványok hullottak.