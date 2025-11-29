Political Capital: Keményedni látszik az Orbán-rendszer

Idén október 23-a óta megfigyelhető, hogy a miniszterelnök a saját táborán túli szavazókat is igyekszik megszólítani, ezért mérsékeltebb hangot üt meg, mint korábban – írja a Political Capital pénteki elemzésében. A független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet szerint

míg március 15-én még poloskázott, addig a kormánypárt legutóbbi győri rendezvényére független újságírók is bebocsátást nyertek, és meghallgathatták, ahogy ugyanő a kirekesztés ellen szónokol. A miniszterelnök az ATV-be is azért ment be, hogy ellenzéki szavazókat bizonytalanítson el, esetleg kiábrándult válaszókat csábítson vissza.

A Political Capital viszont úgy véli, hogy ha „nem kizárólag a szavakra, hanem a tettekre is figyelünk, láthatjuk, hogy a jövő évi választáshoz közeledve több területen is keményedni látszik a rendszer”.

Ezt az intézet az alábbiakkal indokolja:

Erősödő kormányzati kontroll a sajtó felett

A Political Capital hangsúlyozza, hogy azzzal, hogy Indamedia nemrég felvásárolta a Ringier Hungary-t, már a print lapok piacán is meghatározó szereplővé vált, mivel megszerezte a legjelentősebb bulvárlapot, a Blikket. Egyúttal emlékeztettek: a Gazdasági Versenyhivatal nem vizsgálta a felvásárlást.

Ismert, hogy a kormánypárti kampányban kiemelt szerepet kapnak a különféle dezinformációs tartalmak és a mesterséges intelligenciával készített kampányanyagok, ráadásul ezeket az elmúlt időszakban a Fidesz által irányított sajtótermékek, például a megyei lapok, sőt, a közpénzből finanszírozott állami média felületein is terjesztették. Ebbe a sorba most az a Blikk is beáll, amelyik évtizedekig – ha bulvártartalmakkal körülölelve is, de – képes volt betölteni a mindenkori hatalmat ellenőrző funkcióját.

A TISZA applikációját érintő adatlopási ügy választási visszaélés is

Az intézet hangsúlyozza, hogy nemcsak azok követettek el bűncselekményt, akik a Tisza Világ applikációból tisztázatlan módon kilopták az adatokat, hanem azok is, akik felhasználják, nagy nyilvánosság előtt terjesztik azokat.

Előbbi elkövetőjének kilétéről nem áll rendelkezésre információ, utóbbit viszont a kormány által irányított sajtóorgánumok, proxyszervezetek, véleményformálók sokasága követte és követi el. Ezen túlmenően közszereplőket vagy egyszerű választópolgárokat is zaklattak.

A Political Capital leszögezte: „Mindez bénítóan hathat a közéleti részvételre, alkalmas lehet választópolgárok megfélemlítésére, igazolhatatlan előnyt eredményezhet a kormánypárt számára, ezért minden további nélkül tekinthető választási visszaélésnek.”

A bírák politikai elfogultsággal vádolásával igyekeznek tovább gyengíteni a bírói függetlenséget

A Tisza adatbázisából származó adatokkal való visszaélés különösen súlyos esete, hogy a kormányzati irányítású média listázni kezdte az applikációt letöltő bírákat, azzal vádolva őket, hogy politikailag elfogultak – hangsúlyozta a Political Capital, majd emlékeztettek, hogy a Kúria elnöke, Varga Zs. András közölte, hogy vizsgálható, érintettek-e a bírák a tiltott politikai szerepvállalásban.