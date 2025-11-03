13 milliárdos kölcsönt vett fel Mészáros Lőrinc bankjától az Indamedia, mielőtt megvette a Blikket

Mint arról a 24.hu is beszámolt, az Indamedia csoport megvásárolta a Blikket kiadó Ringier Hungary Kft.-t, ezzel a lap NER-közelbe került.

Az Indamedia Network Zrt.-t fele részben az a Vaszily Miklós tulajdonolja, aki a Mészáros Lőrinchez sorolt, kormányközeli TV2 elnök-vezérigazgatója is egyben. Ennek tükrében különösen érdekes fejleményről számolt be a Hvg: e szerint a Vaszily tulajdonát képző Indamedia 12,92 milliárd forintos jelzálogkölcsönt vett fel nem sokkal a Blikket kiadó Ringier Hungary megvásárlása előtt.

A hitelt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank nyújtja, a kölcsönért cserébe pedig a teljes bevételi oldalt zálogosítják, vagyis minden mostani és jövőbeli vevőkövetelés, árbevétel és egyéb bevételi jog a bank biztosítéka lesz. A Hvg kiemeli továbbá, hogy a zálogosítás a cégcsoport összes mostani és jövőbeni ingó eszközére is kiterjed, amihez elidegenítési és terhelési tilalom is tartozik. Vagyis a zálogtárgyakat a bank hozzájárulása nélkül nem lehet eladni vagy megterhelni. Továbbá a a banknál és esetleg más intézménynél vezetett számlák követelései felett óvadékot alapítottak, ennek az a jelentősége, hogy nemfizetés esetén a bank bírósági végzés nélkül is felhasználhatja a számlaegyenlegeket a tartozás kiegyenlítésére.

Vaszily Miklós egyébként idén március óta az MBH Bank felügyelőbizottságának elnöke – a hitelintézeti törvény szerint viszont „vezető állású személy nem vállalhat szerződéses kötelezettséget azzal a pénzügyi intézménnyel szemben, amelyben igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag vagy ügyvezető, kivéve, ha a szerződés megkötéséhez az igazgatóság előzetesen egyhangú szavazással hozzájárult”. Az ügyletnek ez a része nem tisztázott, az MBH pedig nem válaszolt a lap ez irányú kérdéseire.

Reagált az MBH Bank Cikkünk megjelenése után hivatalos választ küldött az MBH Bank, melyben tisztázták a tranzakcióval kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket. ”Az MBH Bank Nyrt. a hitelügylet kezelése során a vonatkozó jogszabályok, így a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény összeférhetetlenségi és kapcsolt személyekkel szembeni kockázatvállalási szabályainak maradéktalan betartásával, a kapcsolódó belső szabályzatai által meghatározott ügyrend szerint járt el. A hitelügyletről további információt a banktitok átadásának tilalma miatt nem áll módunkban közölni” – közölték lapunkkal.

Távozott a főszerkesztő a tulajdonosváltás után

Alig néhány nappal azt követően, hogy bejelentették a tulajdonosváltást, máris változás történt a lap élén: a főszerkesztő Nagy Iván, és a tartalomfejlesztési és innovációs vezető, Szigeti Péter (a 24.hu korábbi főszerkesztője, a Central Médiacsoport korábbi digitális lapigazgatója) is távozik a laptól.

Azóta az is kiderült már, hogy a Blikk új főszerkesztője Kolossváry Balázs lesz, aki korábban több évet lehúzott már a lapnál, ennek egy részében szintén a főszerkesztői feladatokat látta el. Kolossváry a Győr+ Média Zrt-t hagyja ott, hogy csatlakozhasson a Blikkhez.