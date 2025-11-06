Tiszás adatszivárgás: a Kúria figyelmeztetett, hogy eljárásokat indíthatnak bírók ellen

A beazonosíthatatlan hátterű, de kormány narratívájába illeszkedő és a kormánymédia által idézett Tűzfalcsoport nevű Facebook-oldal többször is posztolt a Tisza Világ adatszivárgását követően arról, hogy több bíró is regisztrálhatott a Tisza Párt applikációjára.

A Kúria erre reagálva kiadott egy közleményt, amiben nem megvédték a megtámadott bírákat, helyette az ügy megnevezése nélkül azt írják, hogy „a bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság”, és ennek védelmében, illetve „a közbizalom fenntartása érdekében” a szervezet készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására.

Hozzáteszik, hogy ennek azonban megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.