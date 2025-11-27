„Abban a percben, amikor Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, hogy a kormány »meg akarja menteni Budapestet«, törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról.”

Ezt írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester. A kormány legutóbb október végén, szintén 6,2 milliárd forintot inkasszózott. Már azt halálos döfésnek nevezte Karácsony Gergely.

Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: a kormány megvitatta Budapest helyzetét.

Sajnáljuk, hogy hat év baloldali-liberális városvezetése olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél.

A kormány akkor segít, ha a Hővárosi Közgyűlés hivatalosan is kimondja a fizetésképtelenséget – tette hozzá. Egy friss kutatás szerint a főváros pénzügyi nehézségeiért a fővárosi választók kétharmada a kormány felelősségét látja súlyosabbnak.

A főpolgármester kedden a Karmelita előtt arról beszélt, ha a kormány nem fizeti ki a tartozásait és továbbra is jogtalanul inkasszálja a város folyószámláját, akkor januárban nem tudják újra megnyitni a város hitelkeretét, ami azt jelenti, hogy a Budapestért dolgozó munkatársai nem kapnak fizetést, a város leáll, a közszolgáltatások leállnak, és Magyarország, a magyar gazdaság, amely egyébként a miniszterelnök szerint is pénzügyi védőpajzsra szorul, óriási kockázatnak teszi ki magát a hitelminősítők szempontjából. A főpolgármester erről Orbán Viktornak levelet is írt, amelyben újra a kormány együttműködését kérte a probléma megoldásához.