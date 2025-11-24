A Kúria elnöke megdöbbent, szerinte az igazságszolgáltatás egyre jobban sodródik a politikába

Levélben vágott vissza Varga Zs. András, a Kúria elnöke az Országos Bírói Tanács (OBT) hétvégi közleményére, amelyben az OBT élesen bírálták a Kúriát.

Varga Zs. többször is leírta, hogy megdöbbentette az OBT közleménye (ebben az OBT azért bírálta a Kúriát, mert szerintük a bírákban komoly aggodalmat keltett, hogy a Kúria „megfelelő eljárások lefolytatását” ígérte a kikerült Tisza-adatbázisban szereplő bírákkal kapcsolatosan, noha a szolgálati bíróság jogosult eljárni jogsértés esetén), szerinte a céljuk ezzel annyi volt, hogy nyilvánosan kifejthessék a Kúria elnökéről alkotott negatív véleményüket.

„A Kúria közleményeinek kifogásolásából az következik, hogy az OBT elfogadhatónak tartja a bírók politikai szerepvállalását, elfogadhatónak tarja a bírókkal szemben akár bizonyítékok hiányában is fegyelmi eljárás lefolytatását, és támogatja a bírákkal szembeni politikai nyomásgyakorlást” – írta Varga Zs.

A Kúria elnöke szerint a magyar igazságszolgáltatás minden figyelmeztetés ellenére egyre jobban sodródik a politikába, és úgy látja, hogy, az OBT sem tud ellenállni a kísértésnek.

„Úgy gondolom, hogy az OBT közleménye nem a bírói függetlenség, hanem a függetlenségüket feladó, politikai elkötelezettségüket aktív magatartással vállaló bírók szerepvállalásának védelméről szól” – zárul Varga Zs. levele, amit az OBT elnökének, Pecsenye Csabához címzett.