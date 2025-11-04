Így használják kampányfegyverként a Tisza Párt adatszivárgásait

November első hétvégéjén a Magyar Nemzet vezető anyagban számolt be arról, hogy egy óriási, 200 ezer Tisza-szimpatizáns adatát tartalmazó csomag került ki a Tisza Világ alkalmazásából. A hír egy nap alatt mindenhova elért, majd november 3-án a miniszterelnök is megszólalt.

Hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista

– mondta az ügyről Orbán Viktor, majd bejelentette: azonnali vizsgálatot rendelt el. A miniszterelnök összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, és mint mondta, megállapították az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Orbán szerint „a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent”. Magyar Péter erre válaszul azt nyilatkozta: a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hackerek, „akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”.

A támadás részei az orosz és kínai trollfarmokkal felturbózott vérszegény digitális harcosok is

– mondta. A Tisza Párt elnöke elnézést kért a párt híveitől azért, mert – állítása szerint – a hatalom az adataik kiszivárogtatásával néhányukat megijesztette, és a fejleményekre reagálva azt is elárulta, hogy némileg átvariálják a Tisza egyéni képviselőjelöltjeinek kiválasztási folyamatát, amit eredetileg a párt applikációján keresztül hajtottak volna végre. A kiválasztás időpontját nem tolják el, de a jelöltek kiválasztásáról szóló szavazást a Tisza Világ app helyett a korábbi Nemzet Hangja kampányban használt nemzethangja.hu oldalán folytatják le.

Az, hogy a miniszterelnök ilyen gyorsan megszólalt az ügyben, arra utal, hogy a kormány kampányfegyverként használja a témát.

Az „azonnali vizsgálat” és a „súlyos nemzetbiztonsági kockázat” kifejezések szintén azt jelzik, hogy a kormány komoly lépéseket tehet. Az ügy kapcsán megkerestük a NAIH-ot, és annak elnökét, Péterfalvi Attilát is. Mint lapunknak elmondta, az ügyben hatósági ellenőrzést indítottak, amely lefolytatásának határideje 60 nap. Ezen a határidőn belül dönt a hatóság arról, hogy az ügyben indokolt-e adatvédelmi hatósági eljárás megindítása.