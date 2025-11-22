Ruszin-Szendi Romulusz: Orbán Viktor saját párttársaitól is fél

Ruszin-Szendi Romulusz közösségi oldalán azt írta: Orbán Viktor már saját párttársaitól is fél. A Tisza Párthoz csatlakozó volt vezérkari főnök nem talált más magyarázatot arra, hogy a Fidesz trükkösen meghosszabbította az elnöki mandátumát, csak azt, hogy az elnök elkerülheti a tisztújító kongresszust.

Ez a Putyin–Medvegyev modell orbáni változata: minden marad ugyanannál az embernél, mert még egy tisztességes belső választást sem mer bevállalni. Tudja jól: ha valóban szavazni kellene, nem biztos, hogy visszakapná a széket. A Fideszben ma már nem csak rohad a narancs — töredezik is. A régiek elégedetlenek, az újabbak fásultak, a holdudvar retteg a felelősségtől, a párttagság pedig pontosan látja, hogy a rendszer egyetlen emberre épül, aki minden áron ragaszkodik a hatalomhoz. De ha valaki tényleg stabil, erős és magabiztos vezető, annak nincs szüksége ilyen trükkökre.

A katonai szakértő szerint Orbán Viktor azért nem kockáztatja meg a kongresszust, mert ezúttal bőven lenne kihívója, ráadásul a sajátjai sem biztos, hogy kiállnának érte. A Tisza Párt képviselőjelölt-aspiránsa úgy látja: már nem pletyka, hanem valóság, hogy feszültség van a kormánypárton belül. Szerinte a halasztás azt üzeni: hogy a rendszer már nem erős, egységes és magabiztos, hanem gyenge, széthulló és rettegő. Az időhúzás ellenére azonban a változás elkerülhetetlen.

Lehet halasztani, lehet trükközni, lehet menekülni a saját párttársak elől – de amikor egy politikai rendszer eljut odáig, hogy már a saját kongresszusától is fél, akkor annak a vége már látható a horizonton

– vonta le a végkövetkeztetést Ruszin-Szendi Romulusz. A Fidesz-kongresszust egyébként január 10-én tartják.