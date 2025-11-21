fideszfidesz tisztújító kongresszusorbán viktorkósa lajos
Trükkösen meghosszabbították Orbán elnöki mandátumát, így nem lesz idén Fidesz-tisztújítás

Koszticsák Szilárd / MTI
Orbán Viktor, a Fidesz újraválasztott elnöke beszédet mond a Fidesz  Magyar Polgári Szövetség tisztújító kongresszusán a Hungexpón 2023. november 18-án.
24.hu
2025. 11. 21. 07:12
Két évente tart tisztújító kongresszust a Fidesz, legutóbb 2023 novemberében került erre sor. Úgy hírlett, hogy idén november 22-én lesz az esemény, mivel eddig mindig két évre választották meg a párt vezérkarát és tisztségviselőit.

A HVG-nek azonban Kósa Lajos alelnök elárulta, hogy csak a választások után tartanak tisztújító kongresszust, azaz valamikor jövőre.

A hvg.hu kiderítette, hogy a 2023-as kongresszuson ugyanis fű alatt a küldöttek átírták az addigi alapszabályt is. Abban egészen addig az állt, hogy tisztújító kongresszust kétévente tartanak, az előző dátumához képest plusz-mínusz 50 napos eltéréssel. Ezt a következőképpen módosították: a tisztújító kongresszust „a mindenkori országgyűlési választások lezajlásának határnapjától számított 180 napon belüli időpontra kell összehívni”. Vagyis legközelebb legkésőbb 2026 őszén. Így a korábbi kettő helyett háromra nő Orbán Viktor és alelnökei mandátuma – állapította meg a lap.

