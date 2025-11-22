Kubatov Gábor: Fidesz-kongresszus január 10-én

Kubatov Gábor közösségi oldalán jelentette be, hogy január 10-én tartják a Fidesz Magyar Polgári Szövetség eredetileg mára várt kongresszusát. A pártigazgató a rövid videóban arról beszélt arról, hogy a Fidesz az ország „sőt talán Európa egyik legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel”.

Emlékeztetett rá, hogy 2010 óta minden országos választást ők nyertek, és az sem lehet véletlen, hogy a magyarok újra és újra bizalmat szavaztak a nekik.

Kubatov Gábor arra reagált, hogy alelnöktársa Kósa Lajos a HVG-nek azt mondta, „most szombaton nem lesz a Fidesznek kongresszusa, tisztújító pedig csak a választások után”. Az ok, hogy a 2023-as kongresszuson a küldöttek átírták az addigi alapszabályt is, nem sürgető a tisztújítás. Így a jelek szerint a Fidesz jövőre két kongresszust tarthat.