Elismerte a fideszes propagandista, hogy napokkal korábban tudott a Tisza-adatbázisból készült térképről

Rácz András Oroszország-szakértőnek szúrt szemet, hogy a Pesti Srácok munkatársa, Ambróczy Áron napokkal azelőtt posztolt a térképre vitt tiszás adatbázisról, hogy arról az első cikk megjelent volt. Ambróczy három nappal az első cikk előtt, november 4-én írt arról, hogy elkészült valamiféle térkép a Tisza Világ alkalmazásból megszerzett adatbázis alapján: „Haverom rádobta a térinformatikát a kiszivárgott bütyökbázisra (a Bütyök a fideszes trollsajtóban Magyar Péter gúnyneve – a szerk.)”.

Az ügy azonban ezzel nem ért véget, ugyanis Rácz posztja alatt megjelent Ambróczy, és személyeskedő kommentben ismerte el, hogy valóban tudott a térkép létezéséről:

Az egyéni választókerületeket maga az applikáció tartotta nyilván, a megállapításokhoz pedig, hogy bizonyos evk-ben felül-, más evk-ben pedig alulreprezentáltak az applikációsok, elég volt ezt az egy oszlopot megvizsgálni. Az pedig nem törvénytelen, cserébe legalább nem több, mint kettő perc megcsinálni. Iratkozz be egy excel-tanfolyamra!

„Nos, immár magától Ambrózytól tudjuk, hogy az egyéni választókerületek alapján vizsgálta az adatbázist vagy ő, vagy »a haverja«” – írta Rácz, aki értetlenül áll azelőtt, miért ismeri el, hogy valóban dolgozott az illegális adatbázissal.

Mint ismert, pénteken ismeretlenek létrehoztak egy térképet, amelyen listázták a Tisza szimpatizánsait nevekkel, telefonszámokkal és egyéb adatokkal. A térképről előbb az Index, majd a Magyar Nemzet és az Origo is beszámolt, ami miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indított.

Magyar Péter, a Tisza elnöke az esetet politikailag motivált bűncselekménynek nevezte, majd megkérdezte a belügyminisztertől, hogy hol maradnak a kihallgatások és a házkutatások.