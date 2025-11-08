adatszivárgástisza világmagyar péterpintér sándor
Magyar Péter megkérdezte Pintér Sándortól, volt-e házkutatás a magyar állampolgárokat listázó szerkesztőségekben

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 11. 08. 15:54
Szajki Bálint / 24.hu

Pénteken ismeretlenek létrehoztak egy térképet, amelyen listázták a Tisza szimpatizánsait nevekkel, telefonszámokkal és egyéb adatokkal. A térképről előbb az Index, majd a Magyar Nemzet és az Origo is beszámolt, ami miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indított.

Magyar Péter, a Tisza elnöke az esetet politikailag motivált bűncselekménynek nevezte, melynek célja szerinte a megfélemlítés, legújabb posztját pedig Pintér Sándor belügyminiszternek címezte.

Volt már házkutatás a magyar állampolgárok tömegeit listázó és a személyes adataikat térképen nyilvánosságra hozó Magyar Nemzet, Index, Mandiner és Origo szerkesztőségben? Vagy esetleg a Fidesz kampányközpontjában? Lefoglalták már a propagandisták és a fideszes politikusok adathordozóit?

írta Magyar.

Azt is megkérdezte Pintértől, a rendőrség kihallgatta-e már a listázó és fenyegető fideszes politikusokat és propagandistákat, köztük

  • Németh Balázst, a Fidesz-frakció szóvivőjét, aki személyesen fenyegette egy civil honfitársunkat”,
  • Lázár Jánost a hozzá tartozó propagandalap uszítása miatt”,
  • Ambrózy Áron propagandistát, aki már 4 nappal ezelőtt írt a magyar állampolgárok illegálisan megszerzett adatai alapján készült térképről”,
  • „a Fidesz kampányának az irányítóit, hogy kiderüljön, ki találta ki és ki szervezte ezt a példátlan politikai bűncselekmény-sorozatot rengeteg honfitársunk megfélemlítésére”.

Miért hallgat? Önt is zsarolják?

– kérdezte Magyar.

