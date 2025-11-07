Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 7., péntek
Friss hírek
- Orbán és népes csapata odaért Washingtonba. Hosszú, fekete kocsikból álló konvoj fogadta a különítményt.
- Szijjártó Washingtonban: Amerikai nukleáris fűtőelemeket fogunk vásárolni.
- Magyar Péter arra biztatja az „illegális listákon” szereplőket, hogy tegyenek feljelentéseket.
- Tiszás adatszivárgás: a Kúria figyelmeztetett, hogy eljárásokat indíthatnak bírók ellen.
- Kimondta a Kúria: közérdeket szolgált a Forbes, amikor megbecsülte a Hell-tulajdonló Barabás-család vagyonát.
- Élő adásban csuklott össze egy férfi Trump Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján.
- Visszatér az egész napos kötényes fürdőzés a Rudasban, de megemelik a belépők árát.
- A versenynap legnagyobb meglepetését Kertész Boróka, a Jövő SC 15 éves úszója szolgáltatta a rövidpályás úszó országos bajnokságon, miután korosztályos országos rekorddal (2:08.17) győzött.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pályafelújítás miatt november második hétvégéjén péntek estétől hétfő hajnalig változik több elővárosi vonat menetrendje a Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalon.
BKK
- Az M2-es metró a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között péntek, szombat és vasárnap 21 órától üzemzárásig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.
- Késő este 4, 10 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Rezső
Deviza középárfolyam:
- EUR 386,58
- USD 335,75
- CHF 415,07
- GBP 439,19
+1
Kapcsolódó
Árréstop: kiszorulnak a magyar termékek a boltok polcairól, tarol az olcsó import
Egyetlen üzenete maradt a kormánynak az élelmiszerpiacon: árat csökkenteni minden eszközzel.