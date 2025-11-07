reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 11. 07. 07:00
2025. november 7., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Pályafelújítás miatt november második hétvégéjén péntek estétől hétfő hajnalig változik több elővárosi vonat menetrendje a Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalon.

BKK

  • Az M2-es metró a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között péntek, szombat és vasárnap 21 órától üzemzárásig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Rezső

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 386,58
  • USD 335,75
  • CHF 415,07
  • GBP 439,19

 

Árréstop: kiszorulnak a magyar termékek a boltok polcairól, tarol az olcsó import
Egyetlen üzenete maradt a kormánynak az élelmiszerpiacon: árat csökkenteni minden eszközzel.

