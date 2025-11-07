nukleáris energiaszijjártó péterwashington dcmarco rubio
Belföld

Szijjártó Washingtonban: Amerikai nukleáris fűtőelemeket fogunk vásárolni

MTI / Bodnár Boglárka
admin Papp Atilla
2025. 11. 07. 06:54
MTI / Bodnár Boglárka

„A meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett a magyar energiatörténetben valaha először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban.

A tárcavezető kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval, amit azzal indokolt, hogy az elmúlt években Magyarországon épült hatalmas gyáraknak nagy mennyiségű elektromos áramra van szüksége, és „ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több nukleáris fűtőelemre van szükség”. „Emellett fontos, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tároljuk, hogy azok ne lehessenek ártalmasak a környezetre, az egészségre. Itt az elérhető legmodernebb amerikai technológiát vesszük meg, így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni” – tette hozzá.

Kitért a kétoldalú együttműködésben a kis méretű moduláris reaktorokra (SMR) is, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni.

„Most ez a három terület, tehát nukleáris fűtőelemek, az elhasznált fűtőelemek megfelelő tárolása és a kis nukleáris erőművek. Erről a három kérdésről megállapodtunk, és egy nagy kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást írunk alá holnap Marco Rubio külügyminiszter kollégával.

Ez egy teljesen új dimenzióval, egy nukleáris együttműködési dimenzióval bővíti a magyar-amerikai együttműködést. Ez az egyik legfontosabb megállapodás a holnapi napon

– mondta Szijjártó, aki azt reméli, hogy a paksi bővítésre vonatkozó szankciós mentességet is meghosszabbítja az amerikai kormány.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Árréstop: kiszorulnak a magyar termékek a boltok polcairól, tarol az olcsó import
Mellnagyobbító műtéten esett át minden idők legsikeresebb tornásza
Elvitték a főnyereményt a hatos lottón
Kimondta a Kúria: közérdeket szolgált a Forbes, amikor megbecsülte a Hell-tulajdonló Barabás-család vagyonát
Orbán a puccskísérlet miatt elítélt Bolsonaro fiával tárgyalt Washingtonban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik